Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno, Toro: le previsioni

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova oggi, sabato 4 dicembre 2021, con le nuove previsioni dell’astrologo. Ci sono importanti novità per i segni di Terra? Cosa devono aspettarsi Vergine, Capricorno, Toro per la giornata odierna? Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione durante il quotidiano appuntamento con la rubrica Latte e Stelle, tramite le frequenze di Radio Latte Miele. E allora scopriamo subito cosa ha letto nelle stelle…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sulla Vergine

La Vergine ha un periodo utile a livello pratico, a livello di amicizie, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Per quelli che sono in coppia questa Venere dà veramente una grande forza. I tradimenti sono poco consigliati, ma devo dire anche poco perpetrati dal segno della Vergine che di solito è piuttosto affidabile e se sgarra, vuol dir che veramente non ce la fa più e ha già in mente un allontanamento. Sembrano risolte alcune perplessità di inizio anno.

Capricorno, che giornata sarà

Certo che a furia di fare tante cose, a furia di metterti in gioco in tante situazioni, è probabile che tu debba fermarti un pochino. E infatti, la prossima settimana ci sarà da discutere per i Capricorno secondo l’oroscopo Paolo Fox. Attenzione: è sempre un cielo importantissimo, però siccome stai scegliendo un tipo di vita diverso rispetto al passato e probabilmente hai anche chiuso i ponti con delle questioni che, fino a qualche tempo fa, per te erano importantissime e ora non lo sono più, bisogna ricostruire la propria vita: pensieri per una nuova casa o un grande progetto da sviluppare. Tutto questo si inquadra, con Venere nel segno, in una situazione generale di forza. È vero che ci saranno delle ansie, ma è anche vero che saprai come uscirne. Buono questo cielo per le relazioni: anche chi ha una storia difficile potrebbe fare un incontro parallelo che risolve.

Toro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Venere sempre attiva: il Toro può fare un grande passo in avanti per Paolo Fox. Questo periodo rimette in gioco sensazioni positive, ti rende più dinamico, attento alle occasioni da cogliere al volo. Ecco perché non bisogna perdere la buona ragione e soprattutto capire cosa si desidera fare. Cambiamenti di squadra? Perché no? Se ti offrono qualcosa di più…Il lavoro è in subbuglio.



