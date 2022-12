Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento, caratterizzato dalle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele, andremo a scoprire che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 4 dicembre 2022, ai nati Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

L’oroscopo Paolo Fox comincia con l’Ariete: questo mese ti invita a mettere in chiaro tutte le situazioni che non vanno. Mercurio inizia un transito un po’ complesso e questo indica che sono arrivati i nodi al pettine: tutti quelli che aspettavano una risposta di tipo legale oppure hanno bisogno di conferme dovranno pazientare un po’. C’è un limite alle tue capacità e deriva dall’esterno: tu puoi fare tutto quello che vuoi e desideri, però devi fare i conti con delle persone che, a volte, vogliono saperne più di te. Tutti i rapporti poco chiari o equilibrati dovranno essere rivisti.

Passando al Toro, Paolo Fox sottolinea che si tratta di un oroscopo generoso, creativo e fertile. Ricordati che l’anno prossimo arriva Giove, da metà maggio! Ognuno ha la propria vita, quindi la tendenza è quella che segna l’oroscopo. Se avete un’idea, volete fare una richiesta o cambiare qualcosa, in questi giorni possono esserci delle opportunità, dal 6 di più, dal 10 ancora meglio e chissà che questo dicembre non porti una grande illuminazione in vista del futuro. Vale anche la tecnica del chiodo schiaccia chiodo, per quelli che hanno vissuto una storia difficile e vogliono ripartire. Le coppie separate potrebbero trovare un compromesso entro dicembre.

Oroscopo Paolo Fox: i consigli per Gemelli e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox ai Gemelli dice: è chiaro che ognuno ha il proprio cielo e le proprie preoccupazioni. Certo che un ragazzo giovane può avere un conflitto in famiglia o un esame, mentre una persona matura vive quantomeno una situazione complessa. È come se, nei casi più gravi, si dovesse proteggere la propria immagine e, in casi meno gravi, semplicemente capire se sia giusto o no proseguire un certo tipo di rapporto, anche di lavoro. Per fortuna l’amore tornerà più attivo, ma credo che ultimamente ci siano state delle tensioni anche da questo punto di vista, anche solo dei rimproveri che, tra partner, sono usciti fuori.

La prima tornata dell’oroscopo Paolo Fox si conclude con il Cancro: è un periodo un po’ confuso. Il tuo desiderio d’amore è veramente speciale e pochi riescono a colpire nel segno: hai una bella capacità di relazionarti agli altri, ma a volte non ti capisci da solo e quindi, quando vivi delle situazioni in cui non riesci a decifrare i tuoi sentimenti e non sai esattamente quello che desideri, rischi di entrare in conflitti inutili anche con chi ti circonda. Non è colpa tua, perché potresti anche ritrovarti ad avere a che fare con delle persone un po’ fredde e lontane dalla tua sensibilità. Ecco perché molti Cancro, da diversi mesi, stanno tentando altre strade, anche di lavoro: esperimenti, nuove emozioni, nuovi incontri, proprio per variare e soprattutto cercare di sentirsi appagati. I nuovi rapporti sentimentali vanno vissuti con prudenza, soprattutto se entrano in conflitto con storie già esistenti.











