Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus analizzeremo le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 4 dicembre 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de IlSussidiario.net – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Leone e Vergine

L’oroscopo Paolo Fox premia il Leone: finalmente questo cielo è con te! Novembre non è stato un mese facile e adesso, quantomeno, sai quello che desideri. L’amore può passare in primo piano e, in qualche caso, bisognerà solo cercare di stare lontano da persone che hanno cercato di provocare una crisi. Chiaramente se sono contro qualcuno, se anche Venere torna positiva, non è che improvvisamente riesco a recuperare il rapporto, però riesco a farmi meno male. Qualche difficoltà in più può nascere, solo se a novembre ci sono state forti incomprensioni. Via libera ai progetti! Le coppie che hanno vissuto una crisi, il mese scorso, devono capire se manca l’amore o se ci sono state circostanze esterne che hanno creato dei disagi. Nei rapporti con Scorpione e Pesci bisogna essere più cauti, perché questi sono segni che, a volte, vivono in maniera passiva le difficoltà, mentre sappiamo che il Leone non agisce in questo modo. Forse saranno proprio i nati Leone, in questi giorni, a dare forza a tutti quelli che sembrano non averla.

Concentrandosi sulla Vergine, l’oroscopo Paolo Fox svela che le tensioni si allontanano. Vi avevo detto di aspettare un po’: se a novembre avete avuto un problema, avete dovuto superare un fastidio e vi siete sentiti un po’ giù, adesso torna un bel cielo e quindi la cosa interessante dell’astrologia è proprio fare quello che noi vogliamo e desideriamo nei tempi giusti. In fondo, l’astrologia serve proprio a calcolare quali sono i momenti migliori. Questo non limita assolutamente lo spazio di azione, anzi il libero arbitrio è garantito. È chiaro che una persona che ha una grande capacità di relazionarsi agli altri e ha una buona professione, nei periodi migliori, avrà di più e chi invece è rimasto indietro potrà recuperare. Credo proprio che sia anche arrivato il tempo di amare con più trasporto.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Scorpione

Ai nati sotto il segno della Bilancia, l’oroscopo Paolo Fox dice che si trovano sotto un cielo utile a cercare di capire cosa c’è che non va. Dicembre è un mese che porterà un po’ di fatica. Ci sono mesi in cui è più facile osservare e altri in cui è più facile agire. Questo è un mese di osservazione: probabilmente alcuni rapporti di lavoro non vanno bene oppure, nei rapporti con le persone che ti stanno attorno, c’è qualche tensione. Attenzione sul lavoro con i Gemelli. È molto importante adesso capire le situazioni che stai vivendo. Nel pomeriggio, comunque, la Luna non sarà più opposta e questo ti permetterà di stare meglio.

L’oroscopo Paolo Fox non si dimentica dello Scorpione: stasera la Luna è opposta e questo vuol dire che accetterai in maniera non del tutto tranquilla osservazioni, critiche, parole e sarai proprio tu a sollecitare l’orgoglio del partner, per vedere fino a che punto è pronto a battersi o arrabbiarsi per te. Questa è una tecnica che spesso lo Scorpione utilizza nella vita sentimentale: ritiene che, se si tira la corda e questa non si spezza, allora il rapporto è interessante, però non esageriamo! Le provocazioni non piacciono a nessuno e, soprattutto se hai a che fare con Leone e Toro, bisogna essere cauti.











