Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questa giornata non può avere inizio senza scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 4 dicembre 2022? Non vi resta che continuare a leggere per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Sagittario e Capricorno

Per quanto concerne il Sagittario, l’oroscopo Paolo Fox recita: Mercurio ancora nel tuo segno ma, tra qualche giorno, cambierà. Se, addirittura, hai l’opportunità di vincere una sfida o aumentare la tua posizione all’interno di una ditta, datti da fare, perché avrai ancora di più. Considero il Sagittario uno dei segni top di questo momento e sono talmente interessanti queste stelle che un’emozione nuova potrebbe essere dietro l’angolo. Bisogna poi essere capaci di sceglierla perché, quando ho un grande oroscopo per l’amore, incontrerò delle persone e sarà importante selezionare quella giusta. Attenzione alle sfide inutili!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Cielo positivo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per il Capricorno. Vi ricordo sempre che, da maggio 2023, tanti vorranno sposarsi, legalizzare un’unione, cambiare lavoro o cambiare gruppo di lavoro. Il successo non manca, ma adesso è molto importante circondarsi di persone giuste. Hai tutte le possibilità di capire quello che sta accadendo nella tua vita e fare delle scelte importantissime. Direi che questa potrebbe essere una giornata di completo relax o almeno da dedicare al recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Acquario e Pesci

Capitolo Acquario: in base alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, chi è nato sotto questo segno sente di avere un grande potere per le mani e un grande fascino. Il mese di dicembre sarà bello per rimettersi in pista e solo chi vive un rapporto di coppia in crisi dovrà capire se ci sono differenze o ambiguità troppo grandi. Per tutto questo mese, anche le questioni di lavoro potranno essere giocate al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 dicembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Concludiamo, infine, con l’oroscopo Paolo Fox per i Pesci: stiamo uscendo fuori dalla fase no. Siamo al giro di boa e da metà dicembre diventerai intollerante: con me o contro di me. Questo atteggiamento però è importante, perché hai deciso di chiudere delle situazioni che non ti interessano. Il 2023 creerà una visione positiva della tua vita, grazie al transito di Saturno nel segno che, da marzo, ti inviterà a cambiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA