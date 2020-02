Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Cancro e Capricorno flop

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2020: Cancro, Scorpione e Capricorno flop

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare i segni flop della giornata, quelli che si sono meritati due stelle. Cancro: questa è una settimana in cui si è in fondo, si devono risolvere dei problemi interiori e forse qualche dubbio d’amore. Da venerdì la situazione si complicherà e chi gioca sul vago non ha riferimenti stabili. Mentre chi ha una storia deve stare attento davvero molto. Scorpione: attenzione alle spese in questo periodo. L’aspetto economico deve essere maggiormente curato. Dal punto di vista sentimentale il momento è stancante, ma magari si parla solo delle pulizie di casa. Ci vuole attenzione. Capricorno: c’è una Luna un po’ dissonante che riguarda le questioni anche di casa e la forza fisica. E’ un anno epocale questo, il 2020, in cui porre la pietra miliare che potrà essere importante dopo. Prima o poi arriverà una grande soddisfazione, ma nonostante questo ci sono giornate sottotono, abbastanza pesanti. Caricarsi tutto sulle spalle non è possibile, il segno lo fa ma poi ne paga le conseguenze. Si dovranno fare delle scelte che costeranno care. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri.

Oroscopo: Toro, Gemelli, Sagittario e Pesci tre stelle

Diamo uno sguardo ora a i segni in calo attraverso l’oroscopo di Paolo Fox, quelli a tre stelle. Toro: il segno è un po’ in ribasso, attenzione alle uscite. La casa succhia denaro per vari motivi, c’è chi cerca un affitto conveniente o vuole avvicinarsi al lavoro. Chi può fa un piccolo investimento. La questione casa è diventata protagonista. Ci sono delle cose di cui bisogna parlare, cose pratiche. Si deve fare entro la fine di marzo quando sarà attiva Venere. Gemelli: settimana che bisogna lasciar passare così, visto che non succede niente. Gli appuntamenti saranno rimandati alla prossima settimana. Se ci sono questioni sentimentali bisogna andare oltre e stare al gioco. Non ci sarà più la fase incombente dello scorso anno. Molti stanno vedendo la luce e presto ci sarà un futuro più roseo e non ci si deve scoraggiare. Sagittario: c’è ancora cupezza nel cielo, ma potrebbe essere un effetto del tempo. C’è bisogno di serenità, calore e gioia e non di umidità e pioggia. Si potrà recuperare un’emozione. Venere da venerdì regalerà un sorriso nelle relazioni sentimentali e nei rapporti con gli altri. Pesci: oggi la Luna è dissonante per il segno. Il segno è molto sensibile e dolce, molto influenzabile. Per molti la parola forse è la parola più bella del dizionario, questo perché non preclude strade e significa che si hanno sempre le porte aperte.

