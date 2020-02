Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 febbraio 2020/ Ariete, Acquario, Toro, Pesci, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 febbraio 2020: Ariete, Pesci e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox è andato in scena sulle frequenze di LatteMiele con la consueta rubrica di Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto per Ariete, Pesci e Cancro. Ariete: martedì e mercoledì sono giornate in cui si riprende vigore, settimana vantaggiosa se si confronta con le precedenti anche se non tutto è sereno. La mancanza però può essere uno stimolo e forse rimane la parola più bella del vocabolario, può essere interessante se si guarda alle cose con ansia. Il segno non cerca la fine, ma va verso la scoperta. Pesci: è una giornata stancante, si è tra i segni che riflette di più in questo periodo sulle traversie della vita. Giovedì e venerdì sono giornate importanti per prendere delle decisioni. Chi ha due storie in ballo deve prendere una decisione. Tra aprile e giugno le storie che non funzionano arriveranno alla fine. Cancro: sono giornate particolari in cui il segno ha tutti contro. Diversi pianeti sono difficili, tra cui Venere, e questo indica che il contatto con gli altri è difficile. O si è diffidenti con gli altri o si vuole sollevare un polverone. Quando qualcosa non torna non si sta zitti, si è vivaci. Forse c’è poco coinvolgimento.

Oroscopo, previsioni per Toro, Sagittario e Acquario

Ora l’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Toro, Sagittario e Acquario. Toro: sono giornate faticose per il lavoro, le finanze e la casa; ma è un periodo in cui si cambia e si migliora. Le questioni per l’abitazione sono importanti più del resto. Se possibile si deve risparmiare. In amore ci sono cambiamenti in un anno in cui non si vivranno più le situazioni che non si vogliono. Da un lato si consolidano alcune cose, dall’altro ci si libera di cosa non va. Il punto di riferimento è che si è contenti. Sagittario: affaticato e nervoso, magari arrugginito. Venere da venerdì inizia un transito bello, che porta a un recupero. Sarà possibile un rilancio generale in tutta la vita. Con Venere favorevole si potrà fare una dichiarazione d’amore. Il segno si scalda molto nel mese di marzo. Weekend caldo. Acquario: il segno col partner giusto può fare scelte a lunga scadenza. Saturno vicino al segno spazza via le ambiguità e porta via nuovi progetti. C’è voglia di chiudere con cosa non funziona al costo di rischiare. Raramente si pensa alla convenienza e quando si sente di fare una cosa non ci si tira indietro. Si deve recuperare dal punto di vista fisico. Attenzione al portafogli.

