Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 febbraio 2020/ Scorpione, Capricorno, Bilancia, Leone e…

Oroscopo oggi 4 febbraio 2020: Scorpione, Capricorno e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora dalle parti di Scorpione, Capricorno e Gemelli. Scorpione: chiaro con tutti, anche con sé stesso. Si reprime e poi si dà addosso se si pensa di non aver detto quello che si pensa è davvero molto forte. Si fanno attacchi alle persone attorno anche se poi si sta male. Quando l’emotività raggiunge un certo tasso bisogna sfogarsi. Nonostante una liberazione ci sono delle ambiguità. Capricorno: il segno non deve limitare il proprio raggio d’azione anche se è un periodo di scelte drastiche. Da una chiusura però può arrivare un’apertura importante. In molti hanno iniziato un progetto importante. Il limite è la necessità di controllo, perché si pensa che chi è intorno non fa bene le cose come il segno stesso. Chi ama stare in forse è felice perché non sa cosa c’è dietro l’angolo, per lo Scorpione non è il top perché non sapere cosa lo aspetta lo spiazza. Gemelli: la Luna nel segno per questo significa energia. C’è anche frenesia per risolvere problemi difficili da gestire. Queste 48 ore indicano un po’ di sana prudenza. Ci sono dei ritardi e quello che si sta facendo è giusto ma comporta una riflessione. Si è in partenza per nuovi progetti, ma per il meglio bisogna aspettare ancora qualche settimana.

Oroscopo, previsioni di Paolo Fox per Vergine, Bilancia e Leone

Soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox su Vergine, Bilancia e Leone. Vergine: grande settimana anche se c’è una dissonanza della Luna, probabile che una partenza non sia giusta ma poi si recupera. Alcuni sono sotto pressione. Ci sono diverse perplessità. Da giovedì arriverà anche un recupero psicologico e psicofisico. Bilancia: si deve accettare che alcuni percorsi si interrompano anche sul lavoro. Quest’anno sembra problematico con marzo che sarà il mese da dentro o fuori in amore. Entro aprile ci saranno nuove strade da percorrere. E’ un tempo di nuovi riferimenti e certamente non di forzature. Leone: più che il lavoro ora c’è l’amore. La professione è da rivedere con accordi magari non rinnovati e magari si vorrà cambiare con l’incognita di Saturno da aprile. In amore si cercano certezze. Anche gli uomini che di solito ambiscono al massimo nel lavoro ora lo vorrebbero in amore.

