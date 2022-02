Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 4 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: grande oroscopo, ma alcuni rapporti di lavoro stanno per cambiare, c’è una novità, un disagio all’inizio, ma un successo. A maggio alcune collaborazioni cambiano, anche se devi puntare i piedi per ottenere quello che desideri. Questo cielo fa pensare che chi ha un’attività in proprio cambia strategia. Attenzione in amore, ma sei favorito in tutto.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: in questo momento sei polemico anche con te stesso, perché ci sono tante provocazioni. Alcuni sono pronti con la partenza, altri riflettono troppo sulle situazioni, che se non ti vanno bene devi cambiarle tu, non aspettare che siano gli altri a lavorare per te. Qualche piccolo problema burocratico, ma vittorie se ha un progetto in ballo.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: quelli che sono in crisi e stanno affrontando una problematica devono avere qualcosa di più e quelli che sono fermi devono lasciarsi andare. Giove nel segno può rappresentare una spinta verso il sereno, la nebbia si è diradata. Conta sull’appoggio delle amicizie per trovare uno sbocco burocratico, come un eventuale divorzio ha provocato o una difficoltà a livello emotivo.

