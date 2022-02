Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 4 febbraio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che sei nel pieno di una confusione positiva, senti agitazione perché stai stressando il tuo organismo. Questo è un cielo bello per il lavoro, quelli che possono vincere una sfida sono sul podio, puoi portare avanti i tuoi progetti. Stai facendo un grande percorso che porta sotto pressione, ma alla fine riesce a dare tanto. Fortuna e piccoli successi. Attenzione a contratti, accordi, che magari dovranno essere rinnovati in vista dell’immediato futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: torni a chiuderti in se stesso. Da marzo grande recupero, vissute in modo conflittuale da tanti, ma hai capito che alcune situazioni sono finite e vuoi trovare te stesso, magari hai il bisogno di sognare da lontano, come suggerisce Giove. Non è una cattiva idea liberare la mente da uno schema sorpassato. Cura i tuoi affari e non sentirti lontano dagli altri. Potrai riuscire a inventarti delle novità, in collaborazione con il destino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il Leone: questo week end parte con la luna favorevole. Se c’è un’aggiunta nel lavoro, se magari hai raggiunto un nuovo incarico, da una parte sei contenta e dall’altra no. Da una parte t’interessa superare una persona che per te è un rivale,dall’altra c’è una situazione di sofferenza. In amore ci vuole un pò di attenzione. La tua vita affettiva è favorita e devi dare prova di generosità a una persona polemica; sei la persona più forte della coppia.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA