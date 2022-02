Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 04 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox passi dei giorni in cui pensi che tutto vada bene e altri in cui non c’è scampo ai pensieri malinconici. Lasciati ammorbidire, non sarai deluso anche per le prospettive di marzo. Adesso potresti essere scontento, perché nel lavoro c’è stato un problema, hai dovuto arrabbiarti e questo ha un peso per la vita di coppia. Quando si è stanchi, se si aggiunge agitazione è peggio, programma qualcosa d’interessante, senza agitare troppo le acque.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Per lo Scorpione: ritrovi la voglia di amare, Giove è in transito buono e potresti ricevere una bella notizia in questo momento e attenzione alle questioni piccole, che riguardano i soldi. Grandi voglie di evadere e da qualche tempo vuoi cambiare. Possono capitare momenti di emozione a livello sentimentale, devi recuperare un sentimento se già ce l’hai e le avventure sono ideali per i single.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: in questo week end prendi quota, sei fatto per volare e innamorarti e se vuoi fare qualcosa di bello è un cielo che aiuta. Tira fuori le idee e i progetti che hai in mente, ma il picco massimo lo avrai da maggio in poi, quindi sono mesi di preparazione.



LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA