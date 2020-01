Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2020/ Previsioni: Bilancia, Pesci, Acquario e…

Oroscopo: scopri che giornata sarà: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Come segno d’aria in questo week end c’è la necessità di condividere le proprie emozioni con le persone che sono intorno. Si è un segno che ha bisogno di essere accettati dalle persone e questo genere una continua tensione. Finalmente nel 2020 si potrebbero mettere da parte questi pensieri e vivere sé stessi. Scorpione: È un momento in cui si sta vivendo una certa incertezza dal punto di vista sentimentale e in particolare le coppie che hanno una relazione da tempo, devono fare attenzione al fine di evitare scontri futili per ogni questione. Si può cercare di discutere e di ragionare sul lavoro da vivere insieme ma in maniera tranquilla. Sagittario: bisogna essere sempre liberi di vivere le proprie emozioni, per questo si amano persone del segno del Cancro e dei Gemelli sempre pronte a condividere nuove realtà. Se c’è bisogno di emozioni e di vivere intensamente qualche esperienza, questo week end è il momento adatto per poter avere nuovi stimoli. Sarà possibile pensare a un futuro in cui le amicizie più importanti sono al centro della vita.

Previsioni oggi 4 gennaio 2020 oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: C’è bisogno di tempo per effettuare nuove esperienze, ma quando finalmente si è deciso nessuno lo può fermare. Acquario: Questa domenica appare confusa e al contempo state continuando a vivere un momento di disagio nel quale si è molto indecisi e si sta inoltre covando una grande tensione interna. Saturno entrerà nel segno a fine primavera, spingendo a fare delle scelte importanti. Pesci: l’amore è al centro di questo fine settimana e grazie a Mercurio e Marte ci sarà l’opportunità di viverlo in pieno. C’è però un po’ di tensione dato che si vogliono subito delle risposte. In questo momento si stanno ricercando delle certezze e il week end sarà molto importante al fine di trovare dei punti di riferimento al di fuori della vita.

