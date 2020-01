Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 gennaio 2020/ Sabato da bollino nero per Cancro, Bilancia e Capricorno

Scopri che giornata sarà per Cancro, Bilancia, Capricorno secondo oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Cancro: come ieri tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Si parte con un buon ritmo. Tutto quello che non è stato risolto nel 2019 ancora pesa, ancora oggi. In amore ci vuole pazienza oggi e domani. La Luna dissonante, per chi lavora in questi giorni, mette un po’ sotto pressione. Bilancia: tre stelle per lavoro e fortuna, quattro per l’amore. Si migliora un pochino dal punto di vista sentimentale con Venere positiva ma si è pensierosi o perché c’è una persona che non sta bene o perché ci si è stancati. Se si deve fare una proposta al segno si deve aspettare la primavera, perché adesso la si potrebbe trovare un po’ vaga, confusa e distratta nervosa, magari anche un po’ sopra le righe. Capricorno: tre stelle per il lavoro, quattro per amore e fortuna. Il segno non ama essere condannato e se in famiglia vengono dette cose che non piacciono si potrebbe cambiare strada. Se si deve tenere testa a dei problemi familiari e al lavoro siccome si da il massimo in ogni situazione inevitabilmente si arriva stanchi a compiere le proprie missioni.

Oroscopo: sabato 4 gennaio in salita per…

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in fase di stallo. Ariete: sono quattro le stelle per amore e fortuna, tre per il lavoro. Venere è in aspetto dinamico. In questi due mesi del 2020 ci sarà da rivedere la situazione pratica, economica, lavorativa. Ancora non si è in pista per fare ciò che arriverà col caldo, una prima rata di fortuna. Ci si può pensare e si può organizzare qualcosa di bello. Tra primavera ed estate magari ci si può sposare o cambiare lavoro, portando avanti progetti di grande rilievo. Toro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Chi del Toro ha volontà e vuole cambiare vita. Ci deve essere la determinazione per raggiungere dei traguardi che ormai da molto tempo sono terminati nel mirino. Vergine: come ieri quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. E’ bello incontrare una persona che vola in piena libertà. Si è attratti ma al tempo spesso se ne ha paura. In amore ci si lascia andare a questo tipo di situazioni, si deve cercare di tranquillizzare e organizzare qualche incallito confusionario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA