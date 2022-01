Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 4 gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: hai bisogno di libertà e conciliare gli spazi d’indipendenza con la vita di tutti i giorni è difficile. In questo momento ti potresti scontrare con una realtà che non ti piace e non sempre la fuga è possibile. In questo martedì ti senti agitato, ma hai quattro stelle di forza. Le novità non mancheranno e c’è bisogno comunque anche di avere a fianco dei complici. Bisogna essere positivo.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In questo momento non hai un periodo no per l’amore, però certamente una Venere può portare qualche ripensamento, è normale se c’è qualche dubbio. Per lavoro e casa c’è qualcosa da rivedere. Attenzione se succede qualcosa di strano nei prossimi mesi. I nuovi amori scorrono lentamente.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli hanno una buona energia, tuttavia coloro che hanno un problema legale deve stare attento al transito di Giove, quindi ci può essere un successo, ma bisogna aspettare Aprile, Maggio. In questo momento in amore non agitare le acque.

