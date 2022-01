Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 4 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione fai il passo secondo la gamba, hai sempre molta ansia, hai voglia di fare cose di corsa. Sei buono e tranquillo, ma quando scappa la parola di troppo e quando vedi che una persona dice tante cose stupide, tu parti in battaglia. Ti conviene una sana diplomazia o questo atteggiamento? Devi sfruttare Venere per diventare più forte.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro allontanare qualche piccola malinconia è una cosa da fare, Venere è opposta. Per le coppie di lunga data c’è stato un periodo di forte riflessione, quelli che devono convivere hanno in piedi una storia rilevanti, devono fare i conti con i soldi, chiedere aiuto ai genitori. L’amore può essere messo in dubbio o se c’è ha bisogno di una spinta. Attenzione nei rapporti dove c’è qualche dubbio da tempo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Sarà molto importante organizzare al meglio il futuro, giornate come giovedì e venerdì potrebbero iniziare a darti delle risposte. Allontana tutti i pensieri negativi, cerca di stare sereno, perché sei molto meditativo, una persona bella e sensibile. Questa sensibilità rischia di non farti vedere la realtà in modo giusto e dei timori che devi superare. Grande cielo per chi ha un amore passionale e anche per chi vuole liberarsi di un incubo, quindi c’è un grande desiderio di pace. Non tenerti tutto dentro per scatenare inutili discussioni.

