Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, martedì 4 gennaio 2022, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: non devi pensare al passato, anche se ogni tanto hai bisogno di ritrovare la famiglia, quindi anche chi si è dato tanto da fare nel lavoro è probabile che da qualche tempo sei pazzo in amore. Lascia passare questi giorni senza agitare troppo le acque. I sentimenti stanno vivendo una fase di recupero. Venere aiuta i nuovi amori.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Non si mette in discussione il tuo valore a livello lavorativo, però la stanchezza è dissonante, quindi alcune volte potresti pensare ‘ chi me lo fa fare di fare tante cose’. Giove in opposizione richiede raccordi e tra Aprile e Giugno è probabile che ti dovrai mettere a tavolino e parlare con un capo e capire cosa ti conviene e cosa non ti conviene fare.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. Avere Venere e sole nel segno è importante. Stai cercando qualcosa di diverso rispetto al passato, il tuo è un segno molto ambizioso e ultimamente hai preferito crescere interiormente, piuttosto che professionalmente. Il recupero di emozioni e della famiglia potrebbe essere stato il tema preponderante della tua vita negli ultimi tempi, magari sei alla ricerca di un amore. Questo mese è importante, ma anche febbraio.

