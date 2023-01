Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a mercoledì 4 gennaio 2023, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 3 gennaio 2023/ Classifica segni: da Cancro a...

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete. È certo che la tua vita sta cambiando: un po’ per volontà e un po’ perché certi rami secchi sono già stati tagliati. Il fatto di aver chiuso dicembre nelle polemiche o con la netta sensazione che tutto quello che hai vissuto prima non abbia più senso o che comunque qualcosa sia cambiato, è importante, ma impone una nuova logica nell’affrontare le cose. Ecco perché ti trovo sempre un po’ nervoso e forse anche un po’ ansioso nei confronti del futuro. L’importante è rimanere forti.

Oroscopo domani 4 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Caro Toro ci sono delle combinazione in vista di grande interesse, guardando la primavera. Intanto però cominciamo bene, considerando quello che c’è da fare a febbraio: dal 27 gennaio, Venere torna attiva e se, per caso, in questi giorni, qualche dubbio d’amore resta nella tua mente, cerca di dissiparlo, in qualche modo. Venere dissonante parla di confronti che riguardano alcune coppie.

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli riversare il proprio interesse in amore, non è una cosa sbagliata, perché adesso è proprio quello che devi fare, dal momento che, se guardo le questioni finanziarie, legali o lavorative, c’è un po’ di confusione. Anche se hai fatto il tuo dovere, forse i risultati non sono quelli che ti aspettavi o ci sono state delle persone che ti hanno un po’ criticato: questo fa parte del gioco, non ti preoccupare! La ruota gira e ci saranno delle novità.

Oroscopo domani 4 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro l’esortazione è a non affondare i tuoi pensieri nella malinconia, perché altrimenti non se ne esce più, e soprattutto adesso bisogna guardare al futuro con un sorriso. Quand’è che ci saranno buone nuove? Tecnicamente parlando, dal 7 marzo Saturno e da metà maggio Giove prenderanno le tue difese. Quindi, come vedi, si tratta di stringere i denti per i primi due mesi e questo lo dico in modo particolare a quelli che hanno avuto un dubbio d’amore o hanno vissuto una complicazione perché semplicemente non si sono visti riconosciuti alcuni meriti. Ricordiamo che, proprio nel lavoro, le sperimentazioni iniziate dopo l’estate sono andate a rallentatore e c’è anche chi ha detto: “Basta! Io qui non voglio più stare o voglio fare a modo mio”. Calma e sangue freddo! Non conviene anticipare troppo i tempi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA