Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo mercoledì 4 gennaio 2023, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone una Venere opposta parla di panni sporchi da lavare in casa. Intendo che se tu hai difeso qualcuno a spada tratta fino ad oggi e questa persona neanche ti ha detto grazie, un po’ ti rammaricherai. È come se tu volessi dare, agli altri, un’immagine diversa da quella che è di un rapporto o di quello che provi per una persona: prima di toccare il fondo e soprattutto di lasciarsi andare a qualche inutile polemica, frena per tempo! Intanto ti ricordo che domenica la Luna sarà nel segno e questo significa che domenica è una giornata che invita a fare confronti d’amore e a parlare di sentimenti sereni. È certo che, con Scorpione, Toro e lo stesso Leone, possono nascere ogni tanto delle brusche complicazioni: sarà che tu sei molto orgoglioso e ti circondi di persone che, in qualche modo, ti tengono testa.



Cara Vergine. Recupero dopo un periodo di stop che potrebbe essere stato fisico oppure semplicemente un periodo di riflessione. Prendi le redini della tua vita in mano, per quanto riguarda il lavoro e le relazioni: questo cielo invita a vivere tutto in maniera molto più semplice. Poi non ci dimentichiamo il fatto che, quando hai in mente un’idea, devi svilupparla in maniera molto lineare, logica e pratica: le intuizioni che partono in questo momento avranno un buon esito, entro il mese di marzo. Bisogna rimboccarsi le maniche!

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, anche tu, come altri segni, potresti aver chiuso il 2022 con qualche dubbio d’amore. Questo dubbio può essere concreto o immaginario: nel primo caso, lo è se già c’è stata una crisi o se una persona ti ha deluso, nel secondo se ritieni che la persona che hai amato e che ti è stata vicina non sia più la stessa di prima. Ecco perché potrebbe essere un tuo pensiero che devi ancora verificare, ma in entrambi i casi, è meglio andare con i piedi di piombo. Domenica sarà una giornata migliore.

Caro Scorpione. Le stelle aiutano le persone ricche di intuizioni e certamente tu sei una persona ricca di fantasia. Questa può nuocere in amore, solamente quando prende delle strade diverse da quelle del rapporto ufficiale: questa Venere in aspetto dissonante può rappresentare una trasgressione che porta un po’ lontano da certi obiettivi. Prudenza nelle coppie e in quelle storie in cui ancora è da definire qualcosa. Con il Capricorno e i Pesci c’è un maggior feeling.











