Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il mercoledì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario : sai benissimo che più spazi e più guardi l’orizzonte, specialmente in modo sereno, e meglio stai. È proprio questo che devi fare: espandere le tue emozioni, interessi e amicizie. Non solo da cosa nasce cosa, ma potresti anche trovare delle persone con cui condividere un aspetto particolare della tua vita, come una passione, un hobby o un’idea. Bella questa Venere in ottimo aspetto! Con il segno dell’Acquario e dell’Ariete puoi anche avere un feeling maggiore.



Per il Capricorno un qualche piccolo fastidio a livello fisico, un malessere stagionale, legato anche all’opposizione della Luna (domenica comunque avremo più forza). Che fatica questo primo periodo dell’anno, ma che successo, da maggio in poi! Bisogna avere un po’ di pazienza, ma soprattutto capire quali sono le persone a cui affidarti e quelle che è meglio mettere in un angolo. In realtà, come ricordo spesso, tutto da solo non puoi fare, eppure ti rassicura avere un ruolo di dominio, proprio perché vuoi tenere tutto sotto controllo.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, direi di sfruttare questa bella Venere, perché in astrologia questo pianeta rappresenta l’amore, gli incontri, la voglia di stare in mezzo agli altri e anche di organizzare un progetto, un viaggio. Cura un po’ di più la forma fisica (c’è qualche acciacco stagionale) e se c’è qualcosa da dire in amore, parliamone subito e non domenica, perché la Luna sarà opposta. In ogni caso direi a tutti i nati Acquario di spingersi oltre le provocazioni: anche se, per nascita, l’Acquario è un po’ bastian contrario, in questo momento, più che lottare contro i mulini a vento, bisogna costruire qualcosa di importante per il futuro. Qualche disputa in amore può nascere con Bilancia, Ariete o Cancro.

Per i Pesci questo è un cielo di recupero, anche se capisco che bisogna fare ancora qualche sforzo per stare meglio. Lo dico a chi ha dovuto affrontare un problema fisico, magari una piccola operazione, o ha dovuto essere d’aiuto a una persona cara. Superate queste tensioni, possiamo dire che più ci avviciniamo alla fine di gennaio e meglio è: dal 27 Venere entra nel segno e inaugura anche un febbraio importante. Gennaio, febbraio e soprattutto marzo, quando anche Saturno sarà nel segno, sono i primi mesi di una grande crescita interiore che ti renderà molto più forte, molto più stabile e anche meno dipendente dal giudizio degli altri,

