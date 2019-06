Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 giugno 2019: Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia

Oroscopo oggi martedì 4 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 4 giugno 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno nella sua rubrica Latte e Stelle. Il Leone deve avere forza ed energia per andare incontro in un momento non proprio facile. Si deve stare attenti a non andare contro a delle persone che possono fare la differenza. La Vergine vive un estate molto interessante, positiva e di crescita. Prima di arrivare al climax però ci saranno delle prove da superare. Chi invece vive un momento particolare è la Bilancia che non riesce a prendere delle decisioni e che si sente un po’ tirato in ballo di fronte ad alcune situazioni non chiare. Lo Scorpione vede delle stelle davvero in crescita e che possono regalare anche alcune soddisfazioni. Bisogna però fare attenzione allo stato fisico che non è al massimo. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da molto vicini i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Bisogna stare attenti a non mettersi contro delle persone che contano. Si deve cercare di comprendere cosa sia più giusto e ciò che invece non si ama. Il cielo è positivo per quanto riguarda le emozioni. Vergine: L’estate sarà un momento positivo. Nelle ultime due settimane si è vissuto una fase di grandi difficoltà, dato che le cose non sono andate come si era previsto. È importante comunque non fermarsi e di proseguire sulla propria strada. Bilancia: Questo è un momento particolare, però non ci si sbilancia in una scelta. Si è in un momento in cui ci si sente in ansia dato che si deve dimostrare alle persone che sono intorno che si è forti. Scorpione: Però questo non è qualcosa che è dovuto alle persone che sono intorno ma al fatto che spesso si rinviano le decisioni. Dal punto di vista sentimentale le cose vanno leggermente meglio.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: Questo è un periodo in cui forse si deve prendere un po’ di tempo dato che è una fase in cui forse si devono affrontare una serie di dubbi. Venerdì e sabato saranno due giornate positive per poter parlare di emozioni. Toro: Il martedì è particolare, e si sta vivendo un momento in cui vi sono delle spese e dei cambiamenti molto particolari. Le novità fanno parte dell’oroscopo, quindi o è il segno a viverli oppure arriveranno comunque per destino. Nel lavoro influenzeranno molto il percorso. Gemelli: Inoltre Venere illumina e questo spinge anche a vivere un esperienza in più soprattutto nel fine settimana.

Cancro: In questo momento è difficile comprendere le proprie scelte, dato che si sente che tutto sta per cambiare. Maggio è stato un mese difficile dal punto di vista sentimentale soprattutto nella fase iniziale.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Anche se si è in difficoltà si è sempre in una situazione positiva. Giove che illumina, permette anche di tutelarsi per questo in questi giorni forse si è avuto l’aiuto di qualche amico o conoscente. Capricorno: Il cielo illumina e questo permette di fare delle cose nuove, ma intorno si trovano degli ostacoli. Anche se non c’è più l’aiuto di altre persone, si continua ad andare avanti senza mai fermarsi. Acquario: Questo è il tempo di cambiamenti e di fare cose nuove. Se non si sta vivendo questo momento, allora forse è dovuto a un problema economico che limita. In amore il mese di maggio è stato difficile. Pesci: si deve cercare di trovare un certo equilibrio in particolare per i sentimenti. Dal punto di vista lavorativo bisogna stare attenti ai giorni di mercoledì e giovedì.



