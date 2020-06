Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2020/ Classifica a I Fatti Vostri: Gemelli flop e…

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 giugno: Gemelli e Acquario a due stelle

Ecco i segni a due stelle secondo quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai 2. Gemelli: c’è bisogno di certezze e di rassicurazioni. Non si riesce a stare in silenzio, questo periodo è stato molto complesso. Si è cercato di riempire la vita di emozioni, cercando di fare qualcosa in famiglia. Non ci si libererà mai del desiderio di stare bene con gli altri. Ci sono giornate come quella di oggi in cui si fa fatica a carburare e a stare bene. Si è messi in mezzo a discussioni e si viene usati, la pazienza ha un limite. La giornata implica cautela. Acquario: si va un po’ su e giù da un po’ di tempo. Ci sono giornate in cui tutto va bene, altre in cui si sente la tensione dentro. L’anno scorso c’è stato un transito di forza di Urano, che è importante perché governa il segno. Già dalla primavera molti hanno detto basta e non volevano fare delle cose. Alcuni hanno tenuto duro e ora con tutto quello che è successo la tensione si è accumulata. Ci sono giornate in cui si va avanti, altre in cui non si accetta nulla e si è arrabbiati col destino.

Toro, Sagittario e Pesci segni a tre stelle

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni a tre stelle. Toro: tra ieri e oggi è probabile che sia stato messo in discussione un rapporto. Avere una Luna opposta significa fare i conti con l’energia che non è eccezionale. Alcuni si chiedono se ce la faranno a livello economico. L’importante è stato risolvere alcuni problemi di casa, tema dominante in questo periodo magari anche in maniera positiva. Tutto sta andando a rallentatore con un Saturno poco chiaro, prima o poi si arriverà alla svolta. Sagittario: andamento particolare in questo periodo. Non ci devono essere disagi in famiglia e contenti di quanto si fa. O ci si annoia e si vogliono trovare nuovi stimoli oppure c’è qualcosa che non va. Si è stati lontani troppo tempo da persone che sono state di riferimento. Pesci: questo è un momento che un giorno si sta su, un altro giù. Molto dipende dalle telefonate, dalle emozioni che si ricevono. Quello che sembrava certo un po’ di tempo fa ora sembra decisamente meno. In amore tante volte si tiene dentro un certo livore anziché parlare con il partner.

Quattro stelle: Ariete, Cancro, Vergine e Capricorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni a quattro stelle. Ariete: il segno ha ripreso grande grinta, più si sta giù e più si torna su. Se si cerca di abbattere una persona dell’Ariete, più gli si sta dando energia. Bello questo cielo. Cancro: torna in auge il segno, dopo un inizio settimana molto complicato. Ci sono tante questioni familiari da risolvere. Il nervosismo c’è, inutile nascondere il fatto che si è persone molto emotive. Si vorrebbe un po’ più di energia. Si deve ritrovare la vera natura, legata alla natura e alle cose belle. Ora che ci si può muovere di più magari è il caso di fare una passeggiata in spiaggia e che regali un po’ di serenità, il contatto con quello che porta benessere. Vergine: il segno riemerge, ma giugno è un mese particolare con dei weekend dove si rischia di avere dei problemi e di calare un po’. Capricorno: sulla base dell’esperienze si va avanti. I molti giovani di questo segno sono ambiziosi ma dentro di loro pensano che si è troppo giovani, che sia troppo presto. Il tempo è galantuomo, questo si sa.

Oroscopo: Leone, Bilancia e Scorpione cinque stelle

Ecco i segni al top, quelli con cinque stelle. Leone: il segno è bello, magnetico e affascinante in questi giorni. Alcuni problemi però per quanto riguarda il lavoro e il carattere economico dove si guadagna qualche stellina in meno. Si deve tenere testa a persone che non meritano la propria stima. Andarsene sarebbe ideale ma non darebbe soddisfazioni agli altri. Scorpione: la bellezza del segno a volte è esteriore, ma molto spesso è interiore. Si apprezza questo solo conoscendo il segno a fondo. Il compito però non è facile perché si mette sempre qualche muro, qualche ostacolo. Sono giornate importanti per premiare chi si ama. Bilancia: è più forte di prima. Nel weekend belle soddisfazioni in amore. Giugno e luglio importanti per il lavoro, anche se molto rimarrà offuscato e ci si dovrà adattare. I sentimenti ripagano.



