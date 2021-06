Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2021/ Segni di Acqua, tutto su Amore, Salute, Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 4 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro ci si può sentire un po’ nervosi, il rischio di conflittualità è alto ma che tipo di tensioni si possono vivere adesso? Innanzitutto bisogna ricordare che Venere è nel segno e quindi c’è bisogno di amore e di risvegliare i sentimenti. Dall’oggi al domani capiterà di innamorarsi, c’è bisogno di grande fermezza per vivere le emozioni che adesso prevalgono su tutto il resto. Chissà quanti Cancro stanno pensando di aver passato anni a dannarsi per questioni di lavoro o di carattere pratico, senza dare spazio a sufficienza al proprio cuore. C’è bisogno di conforto e di qualche emozione in più, se si sta vivendo una situazione contraddittoria nell’ambito del lavoro è normale che si stia cercando qualcosa di nuovo ma anche soddisfazioni per motivi diversi. Se il lavoro non appaga o è in trasformazione almeno va appagato il cuore.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox c’è la voglia di vivere un po’ di più per sé stessi e questo è ancora più vero se di recente c’è stata insoddisfazione in campo amoroso. Per i Pesci Stelle che vincono ed emozioni che tornano in un Giugno che potrebbe cambiare improvvisamente la visione dell’amore in positivo: ci si potrà staccare da un passato a cui non si sente più di appartenere o richiamare un sentimento chiedendo al partner di ritrovare un po’ di intimità perduta.

La salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di salute e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: ci sarà la possibilità di concludere il weekend in maniera positiva, domenica ci saranno le occasioni migliori ma ci sarà da risolvere qualche piccolo fastidio. Però guardando le stelle e osservando Giove che contatta il segno dei Pesci fino alla fine di Luglio si può dire che si accende un lume di speranza anche per coloro che hanno vissuto una crisi, per tutti coloro che non stanno bene o semplicemente devono rimettersi in gioco. Per lo Scorpione c’è la necessità di sbrogliare una vicenda entro sabato. Così adesso che non ci sono più le stelle avverse che ci sono state tra fine Aprile e Maggio tutto sembra più chiaro. Anzi, questo nuovo transito di Venere parla di amori che ritornano, di voglia di vivere con più superficialità e di farsi scivolare anche un po’ le cose addosso, anche perché lo Scorpione quando si arrabbia fa una doppia fatica perché prima ci si innervosisce e poi c’è bisogno di fare pace con sé stessi e con gli altri.

