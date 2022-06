Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Sabato, appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni mattina ci dà le sue indicazioni. Vediamo come andrà la giornata per Ariete, Toro e Gemelli. I primi hanno a che fare con una grande forza grazie alla posizione di Luna, Marte e Giove. Questo potrebbe portare a sbrogliare qualche situazione difficile. Per il Toro, ora c’è un po’ di calma in più dopo un periodo difficile. Meglio essere prudenti nelle spese, così come per i Gemelli, che dal punto di vista economico vivrà un momento non semplicissimo. Il cielo di giugno comunque non è male.

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, massima attenzione nel lavoro

Ariete, quest’ottimo aspetto Luna-Marte-Giove regala una grande forza in questa giornata. In questo sabato infatti la situazione astrologica è davvero convincente per tutti quelli che hanno un progetto in ballo o vogliono farsi valere in qualche situazione. Le relazioni più difficili potrebbero essere sbrogliate proprio in questo giorno. Il consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox è: fai massima attenzione nel lavoro, perché c’è tanto da fare e forse da recuperare. I sentimenti sono in prima linea.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, crisi alle spalle

Toro, questa Venere in buona posizione aiuta il tuo segno e resterà nel tuo spazio fino al 23, quindi sfruttala al meglio. I nati Toro potrebbero aver vissuto una crisi verso fine marzo e i primi di aprile. Adesso, con un po’ di calma in più, riuscite a capire che forse avete giudicato male i comportamenti di qualcuno, partner o amici. Ora riuscite addirittura a giustificare determinate situazioni o capite di aver sbagliato o comunque ecceduto in certi comportamenti. Se ci sono investimenti da fare, mi raccomando, abbiate prudenza, perché Saturno è nervoso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, forse ci sono state delle delusioni ultimamente ma il cielo di giugno, con il Sole attivo, Saturno interessante e Giove e Marte favorevoli, non è così male. Chi ha questioni da risolvere avrà molto di più. Saranno mesi che metteranno alla prova il portafogli, perché dal punto di vista economico non è facile. Se stai cercando di ottenere un contratto o un accordo, dal 13 giugno ci sarà di più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











