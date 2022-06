Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: la giornata

Giornata impegnativa per i 12 segni zodiacali, che saranno alle prese con un sabato ricco di impegni e decisioni da prendere. Vediamo le previsioni di Bilancia, Scorpione e Sagittario dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per i Bilancia, c’è nervosismo. Giove e Marte sono infatti opposti ed è un periodo stressante con tante prove del destino. Per lo Scorpione, sul lavoro potrebbe esserci stato qualche problemino visto il carattere esuberante di questo segno. Ottimo periodo invece per il Sagittario, che ha Giove e Venere in posizione interessante e dunque vive un momento più stabile con varie occasioni buone sul lavoro e in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i pianeti

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia, pianeti opposti

Bilancia, avere Giove e Marte in opposizione significa alzarsi la mattina ed essere nervosi. È un periodo difficile proprio perché la posizione dei due pianeti fa aumentare rabbia e nervosismo. A volte le prove del destino servono ad aumentare la nostra autostima, ma soprattutto a capire gli errori del passato. Meglio non lasciarsi abbattere dai pianeti e continuare a combattere. Se ci sono state delle problematiche in amore vanno risolte: la pace è sempre la soluzione migliore. Maggio è stato un mese che ha allontanato alcuni Bilancia dal partner, magari per un problema fisico o qualcosa di simile. Bisogna recuperare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo weekend 4-5 Giugno 2022, di Ada Alberti/ Quali sono i segni al top questo Sabato e Domenica?

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la scelte dipendono da te

Scorpione, bisogna affrontare questo weekend a testa alta, ma attenzione alle polemiche! Sul lavoro potresti aver detto qualcosa di troppo che potrebbe portarti problemi. Tu sei convintissimo di avere ragione, com’è nella tua natura, ma magari non sempre è così. Quando uno Scorpione è convinto di una cosa, è difficile fargli cambiare idea. La diplomazia comunque a volte è utile. Bisogna fare scelte giuste senza farsi prendere dalle emozioni. Ogni scelta va presa ponderandola, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 4 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Sagittario, sei in un periodo ottimo. E chi ti ferma più? Hai la Luna in buona posizione, Giove interessante e Venere dalla tua, ma naturalmente bisogna fare scelte giuste e questo dipende solo da te. Quando abbiamo grandi stelle, è possibile che si presentino più situazioni in amore o sul lavoro, ma poi sta a te capire qual è la giusta strada da percorrere. Se ti sei sentito in balia dei venti nelle scorse settimane, ora ti sentirai più stabile, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA