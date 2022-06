Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

In questo sabato 4 giugno, cosa possiamo aspettarci dalle stelle? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox, come di consueto. Per il Cancro è un periodo stancante soprattutto sul fronte del lavoro. In amore, se vicino c’è la persona giusta, tutto appare più semplice e leggero ma non è detto che sia così. Il Leone ha i pianeti in buona posizione e questo rende possibile un cambiamento importante, come un trasferimento. In amore, se qualcosa non va o se i sentimenti non sono più gli stessi, meglio essere chiari. Per la Vergine è un periodo di conferma anche sul lavoro. I sentimenti vanno tenuti sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, il lavoro stanca

Cancro, ultimamente hai lottato, soprattutto sul fronte del lavoro. Forse, anche se hai un lavoro stabile, fai tardi la sera o magari hai dei turni estenuanti e ti senti sfruttato e questo porta delle conseguenze sulla tua quotidianità. Parlando di sentimenti, l’amore può proteggere: se hai a fianco la persona giusta, anche se sei molto turbato, molto nervoso, puoi andare avanti nel modo migliore e sentirti al sicuro. Non è un periodo che permette azzardi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i sentimenti…

Leone, per chi sta cercando casa, un nuovo affitto, un contratto o desidera trasferirsi, queste sono stelle importanti per fare un cambiamento. Oggi la Luna è nel tuo segno. Inoltre hai Marte e Giove in buon aspetto. Questo è un cielo che può limitare i sentimenti solo se da tempo stai vivendo una storia che non va, altrimenti tutto dovrebbe andar bene. Se non ti piace più una persona o se, pur apprezzandola, non senti più le farfalle nello stomaco quando la vedi, potresti guardarti intorno ed essere sincero con te stesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo weekend 4-5 Giugno 2022, di Ada Alberti/ Quali sono i segni al top questo Sabato e Domenica?

Vergine, è un periodo di riconferme. Lunedì 6 e martedì 7 saranno positivi, proprio per parlare di lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto concediti un po’ di relax in questo fine settimana: te lo sei meritato dopo un periodo pesante. Chi lavora in una società o a provvigioni, guadagnerà qualcosa in più nelle prossime settimane. I sentimenti vanno tenuti sotto controllo: se ci sono delle insoddisfazioni matureranno a fine mese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA