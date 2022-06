Oroscopo Paolo Fox oggi 4 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i pianeti

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox in questo sabato. Per il Capricorno, sarà un fine settimana abbastanza tranquillo, anche se sul lavoro non è escluso ci sia stato di recente un conflitto. In amore, se c’è una crisi, ci sono due strade percorribili. Per quanto riguarda l’Acquario, c’è un po’ di scontentezza e in amore potrebbe esserci la mancanza di stimoli. Le decisioni, comunque, vanno prese senza paura. Per quanto riguarda i Pesci, il cielo è bello anche per chi vuole innamorarsi. Questo è il momento giusto per realizzare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, in amore due strade

Capricorno, questo è un fine settimana abbastanza tranquillo. Non è un oroscopo super questo, dice Paolo Fox: c’è sempre qualche dubbio nel lavoro o magari anche un conflitto, con un socio o un collaboratore. Tu vorresti fare delle cose, ma magari hai a che fare con una persona altrettanto testarda che ti limita e non ti dà retta. In amore, se c’è una crisi, sarà invece più facile risolverla. Se non ti piace più una persona, forse è meglio dirlo. Se invece c’è stato qualche attrito, si può recuperare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, tempo di scelte

Acquario, parti con una certa scontentezza da mitigare in questo sabato. È chiaro che la Luna opposta può portare qualche cambiamento nei progetti di vita, o forse sei solo un po’ nervoso in questa giornata. In amore, la mancanza di stimoli può essere un vero problema per te, ecco perché ci vuole un po’ di attenzione in più in questi giorni. Forse viri sempre verso opposte tendenze o vorresti rivoluzionare la tua vita, ma poi la paura ti ferma e non riesci a fare l’ultimo passo. Sappi che comunque questo è il mese della liberazione: puoi prendere le tue decisioni, è il momento giusto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo cielo è bello anche per chi vuole innamorarsi e fare progetti per il futuro. Giove non tocca più il tuo segno, ma è legato al settore del successo, anche dal punto di vista pratico. Sul lavoro, chi vuole avanzare richieste avrà la strada spianata. Chi invece vuole impedirti di sentirti libero sarà allontanato dalla tua vita. È un momento decisivo per chi vuole realizzare un progetto o intraprendere una strada vincente. Il passato va lasciato dov’è, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.











