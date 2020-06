Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 giugno/ Previsioni: Leone, Ariete, Acquario e Cancro

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, ecco cosa dice il Leone: si sta vivendo una fase di revisione totale della vita, magari ci si metterà lì e come da piccoli si segneranno buoni e cattivi per prendere delle scelte. Saturno opposto parla di fare piazza pulita di cosa non funziona. Le emozioni vanno rivalutate. Accomodamenti nel campo del lavoro.

OROSCOPO ARIETE – Ariete: giornata particolare perché si ha una sezione astrologica migliore con una buona posizione di Venere e un Saturno interessante. Si sente tanta fatica addosso perché si riparte da zero. L’estate e l’autunno saranno stagioni di netto recupero. Da domani situazione ancora più importante. Si intravede una via d’uscita. A livello sentimentale se ci sono persone che interessano ci sarà una maggiore positività.

OROSCOPO ACQUARIO – Acquario: si vive un periodo tormentato. Qui dipende dal passato. Se si è messo da parte qualcosa e si hanno risorse che permettono di allontanarsi dalle responsabilità è meglio. Ci si vorrebbe vedere diversi. C’è anche chi ricorrerà magari a qualche accorgimento estetico.

OROSCOPO CANCRO – Cancro: presto ci sarà Mercurio attivo. Dal punto di vista dei lavori per i giovani, magari un part time, tutto quello che si sta facendo è a tempo determinato. Ci si deve accontentare di quanto c’è in amore, non ci sono novità, ma nemmeno soddisfazioni. C’è bisogno di vivere buone emozioni e in un periodo così standard si sta giù. Dal punto di vista lavorativo nuovi inizi sono possibili.



