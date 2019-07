Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 luglio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Toro

Oroscopo oggi mercoledì 3 luglio 2019

Diamo uno sguardo all‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 luglio 2019. L’astrologo più amato della televisione torna con la sua consueta rubrica Latte e Stelle, in onda su LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete sta vivendo due giornate migliori rispetto a quanto accaduto di recente. Si tratta di un segno che lotta sempre con la spada tra i denti, c’è da avere paura se si arrabbia. I Gemelli vivranno un weekend di alti e bassi, con un incredibile sabato e una domenica piuttosto deludente. Se ci si presenta di fronte alla persona giusta in amore si può prendere il decollo. Attenzione a non commettere i soliti errori di valutazione. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Partiamo con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete giovedì e venerdì ha delle giornate di recupero con un oroscopo decisamente migliore rispetto agli ultimi due giorni. Ora è probabile che ci sia stato qualche momento di disagio e tensione. L’Ariete dà sfogo alla sua ambizione e, spesso, anche a tutto ciò che pensa in pochi secondi e poi si rende conto di aver un po’ esagerato. Il Toro non ha stelle negative ma ci sono ogni tanto dei momenti in cui si dovrebbe rimanere soli con sé stessi per capire cosa si vuole fare. C’è una grande ambizione e voglia di fare però ultimamente avete avuto le mani legate visto che avete avuto trasformazioni professionali che non vi sono andate a genio. Oppure ora dovete semplicemente pensare a una certa novità o è cambiato il gruppo di lavoro o di riferimento. I Gemelli sabato hanno un grande cielo mentre la domenica ci sarà un piccolo calo. Se qualcuno ha fatto del male, sempre che non sia un segno d’aria e lontano dalla vendetta, potrebbe aver pestato i piedi in modo tanto importante che ora non ne fate più passare una. Attenzione ai colpi bassi. Il Cancro ha una bella posizione di Venere, in questo mese di luglio siete molto innamorati. Se c’è già il partner giusto non ci si dovrebbe meravigliare se ci si presentasse all’amato con un bel mazzo di rose rosse o se si facesse una dedica su internet.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e seguendo con minuziosa perizia i fatti di Sagittario,Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve toccare il fondo prima di risalire, per molti i primi mesi sono stati pesanti ma utili per arrivare alla consapevolezza di quello che si desidera davvero. Il Capricorno non ha stelle contrarie rispetto agli ultimi due giorni, di solito non sperperate quattrini ma ora dovete stare attenti alle spese. Giovedì e venerdì ci saranno uscite di denaro. In amore c’è qualcosa che non funziona? Forse è una polemica che riguarda le spese. C’è un disagio che va colmato. L’Acquario sente che le cose non funzionano. In questo periodo non dovete per niente arrabbiarvi se ci sono precarietà e anche se riconfermate qualcosa però è probabile che non sia quel qualcosa che interessa. I Pesci tra giovedì e venerdì vivono giornate interessanti per recuperare i loro sentimenti. Se c’è una persona che ora torna dal passato per turbare la vita meglio allontanarla perché luglio è un mese in cui si capisca cosa desiderare. C’è una bella riconferma e se siete attratti da una persona che vi vuole bene questo è il mese in cui può farvi un regalo. Progetti in vista dell’autunno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con la possibilità di arrivare ad alcuni difficili da colmare. Soffermiamoci ora su Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone. Ecco tutto il racconto. Il Leone con la Luna nel segno che tocca Marte e Mercurio è forte, porta un grande privilegio ma poi il resto dipende dalle capacità. L’astrologia dà i momenti buoni ma poi sta a gestirli perché non si nasce uguali. C’è la persona che ha del talento, qualcuno che ne ha meno. Questo è un oroscopo bello per le relazioni. Se siete single troverete qualcuno. La Vergine a giugno ha vissuto un momento complesso, ci sono state tensioni che hanno segnato il fisico. Non è il caso se c’è stata una problematica personale evitare lo stress che è il nemico? Spesso si vivono situazioni di forte tensione. Sabato e domenica saranno giornate più efficaci per parlare d’amore che ci si augura che regga a momenti di intemperie che ci sono stati a giugno. La Bilancia è sempre molto lineare nei gesti e molto sincera. Questo è un bene da un lato ma dall’altro non lo è. Alcuni traguardi che alcuni raggiungono prima voi li raggiungete un po’ dopo o ci sono momenti di grande forza, alternati ad altri di grande apparente scarso successo. Si è diplomatici, si riesce a dire ciò si penso in maniera elegante. Le giornate più caotiche sono state martedì e mercoledì ma oggi si recupera. L’amore resta sempre sotto analisi. Lo Scorpione si sente nebbioso, si vivono giornate al massimo dell’energia e altre in cui non c’è voglia di fare nulla. Avete una tale stanchezza addosso che ora è meglio fare cose diverse. Chi fa sport torna a casa più stanco, curate sempre l’alimentazione e se state facendo una dieta fatevi seguire.



