Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta anche oggi, 4 luglio 2020, ad analizzare da vicino i segni che si possono considerare al top. Il Toro è pronto a recuperare energia e dunque a trovare la forza per arrivare a raggiungere risultati importanti dopo un periodo non facile. In amore però dovrà aspettare agosto quando ci sarà una crescita esponenziale sotto diversi punti di vista. La Vergine è pronta a recuperare nei prossimi due giorni. Da un breve periodo si sono perse le forze a causa di uno stress continuo. Ora però c’è la forza per reagire. I Gemelli tornano a sorridere, raggiungendo obiettivi davvero molto importanti. Sono importanti i sentimenti che si vivono con voglia di lasciarsi andare. La presenza di Venere nel segno può portare molto presto a un periodo di cambiamento e di crescita proporzionale. La Luna nel segno offre al Capricorno la chance di dare una svolta a quanto sta accadendo in questo periodo. Si deve pigiare l’acceleratore per arrivare agli obiettivi che ci si era prefissati diverso tempo fa.

Oroscopo lavoro – Il Toro deve fare grande attenzione in questo periodo all’aspetto economico, cercando di risparmiare laddove questo sia possibile. L’Ariete invece è in un momento in cui ha diverse situazioni da risolvere anche in questo caso dal punto di vista finanziario alle quali si potrebbero aggiungere delle difficoltà del tutto legali. Tra i Gemelli quelli che hanno riversato le loro frustrazioni sul campo del lavoro si sono resi conto di quanto sia importante l’amore e con questo i sentimenti più in generale. Il Cancro invece deve stare attento in questo periodo alle continue provocazioni che riceve, forse sarebbe il caso di farsele scivolare addosso. Se si ha un lavoro da fare in gruppo potrebbero esserci dei problemi. Proprio per questo si dovrebbero superare gli attriti con una persona specifica e dunque cercare di trovare la forza per andare avanti.

Oroscopo amore – L’Ariete deve stare maggiormente attento perché questa settimana ha risvegliato alcune tensioni non di facilissima gestione. I Gemelli sono pronti a tornare a sorridere, grazie all’amore e alla famiglia che sono al primo posto. Chi ha vissuto poi delle frustrazioni sul lavoro si è finalmente reso conto che i sentimenti sono molto più importanti di quanto si pensava. Il Leone è uno dei segni più luminosi dal punto di vista dell’amore, un fascino a cui è davvero difficile resistere. La Vergine invece si potrebbe trovare da sola a portare avanti alcuni progetti e questa sicuramente non è una cosa facilissima da fare. Il Sagittario deve capire davvero chi vuole e cosa desidera fare della sua vita sentimentale. Si deve fare attenzione se si è in mezzo a due storie, questo può portare a un rischio non di poco conto verso il futuro.



