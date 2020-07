Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2020: Ariete e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele. L’Ariete ha un sabato che somiglia molto a lunedì, conviene fare un salto con la memoria a inizio settimana. Se questa settimana ha risvegliato tensioni in casa è normale che stiate attenti. Provocazioni e situazioni da risolvere di carattere legale e finanziario. Siate più speranzosi e meno nervosi. Il Toro recupera energia e ci si augura che sia trasfusa nel settore sentimentale che adesso vi preme di più. Agosto importante per le relazioni. Volete certezze a livello sentimentale, dovete dire cosa volete fare dei rapporti. Attenzione all’aspetto economico.

Oroscopo: Cancro e Gemelli cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Per l’oroscopo di Paolo Fox voltiamo ulteriormente pagina. I Gemelli possono tornare a sorridere, amore e famiglia sono importanti, giusto amare e avete capito la sua importanza nei giorni di lockdown. Tanti che hanno riversato frustrazioni sul lavoro si sono resi conto dell’importanza dell’amore. I sentimenti sono importanti e ora avete voglia di sentimenti. Può essere ora un periodo di cambiamenti con Venere nel segno. Il Cancro in questo sabato deve farsi scivolare addosso le provocazioni. Se avete un lavoro di gruppo qualcosa non va. Bisogna superare un attrito con qualcuno che siete costretti ad accettare. Dite cose che qualcuno giudica pesante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA