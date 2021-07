Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

I segni di Fuoco al centro del nuovo oroscopo di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha tenuto la sua classica rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele e arrivano delle importanti novità di oggi, domenica 4 luglio 2021, per Ariete, Leone e Sagittario. Il primo è pronto a ripartire, il secondo vive un mix di emozioni, mentre il terzo ha importanti aggiornamenti in amore…

Ariete, ecco Oroscopo Paolo Fox di oggi

Questo weekend continua ad essere interessante: abbiamo Venere, Marte e Saturno favorevoli. Anche se non tutto è aggiustato, diciamo che tu sei pronto a cambiare, a ripartire: chi ben comincia è già a metà dell’opera, peccato che rimane qualche acciacco fisico, soprattutto per colore che da dicembre a febbraio hanno avuto questi fastidi. Sfrutta questi mesi di recupero, il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Leone

In questa domenica è frastornato, pensieroso e molto attivo. In famiglia potrebbe essere capitato qualcosa di molto bello: chi ha avuto un figlio, chi si è sposato, chi ha iniziato una convenienza. Queste persone da una parte sono contente, dall’altra c’è Saturno opposto che ti fa chiedere “e i soldi?”. Anche se non hai vissuto questi grandi cambiamenti, adesso ti chiedi come sarà il tuo futuro e qui ci saranno delle perplessità. Dopo tante sicurezze, conclude l’oroscopo di Paolo Fox, si avvia una situazione in cui devi rimetterti in gioco.

Giornata complicata per il Sagittario?

L’amore può decollare, la sessualità può riprendere quota. Venere e Marte sono favorevoli, sei molto attraente. A volte, quando abbiamo pianeti molto attivi, ci piacciono delle persone che non ci stanno o che sono lontano. Di base c’è una bella carica, per chi si vuole sposare o convivere sono due mesi ideali.



