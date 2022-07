Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: l’inizio settimana

Inizia una nuova settimana e l’appuntamento è sempre con l’Oroscopo di Paolo Fox. Vediamo cosa succederà ai 12 segni zodiacali. Per l’Ariete è un periodo nel quale c’è amore e bisogna dedicarsi ad esso. Si potrebbe riscoprire anche un rapporto con qualcuno conosciuto per caso, magari a lavoro, con il quale potrebbe nascere qualcosa. Per il Toro è una giornata un po’ nervosa, nella quale bisogna fare attenzione a tante piccole cose, soprattutto aspetti economici. Per quanto riguarda i Gemelli, è un bel cielo questo, anche per il lavoro.

Oroscopo domani 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, occhio ai soldi

Ariete, fate attenzione ai soldi fino al 18. Ci saranno spese per la casa e anche per la famiglia. L’Oroscopo di Paolo Fox vi dice: dedicatevi all’amore, non necessariamente come passione, ma anche come amicizia. Potreste riscoprire anche un rapporto con qualcuno che avete conosciuto per lavoro, con cui c’è un feeling mentale, e che potrà proporvi qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 4-5 luglio 2022/ Dubbi per Ariete e...

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il lunedì

Toro, questa giornata è proprio intrigante, ma forse vi hanno proprio fatto arrabbiare e dunque siete nervosi. Fate attenzione alle questioni legali, finanziarie e anche ai vizi nascosti e clausole nei contratti. Risolvete qualcosa di importante entro il 19 di luglio. Per quanto riguarda l’amore, abbiamo un cielo interessante, con un picco massimo, dal 18 in poi, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Si spera che quella fase di freddezza e lontananza, causata dal destino, che c’è stata a marzo, sia ormai storia del passato.

Gemelli, questa giornata sembra un po’ frenetica. Se volete fissare un incontro che sia d’amore o di lavoro, forse mercoledì e giovedì sarà più facile tenere conto di tutto e far sì che le cose vadano meglio, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere comunque sarà con voi fino al 18. Questo cielo vi rende più simpatici e più forti. Forse potreste anche cogliere un’occasione al volo, per ciò che concerne il lavoro. Questa settimana inizia bene.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: occhio ai pianeti

© RIPRODUZIONE RISERVATA