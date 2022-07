Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le stelle

Cosa succederà in questo inizio settimana per i segni “autunnali” dell’Oroscopo? Vediamo cosa dice Paolo Fox. Per i Bilancia bisogna fare attenzione al lavoro: forse c’è una persona contro che potrà creare delle tensioni scomode. Per lo Scorpione, il weekend sarà interessante grazie alla Luna ma in questo momento forse c’è un po’ di nervosismo soprattutto nei confronti di chi ha idee diverse. Per il Sagittario, invece, forse sono giornate piene di litigi. Bisogna avere un po’ di pazienza in amore e sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, occhio al lavoro

Bilancia, le giornate più interessanti saranno il 6 e il 7: fino ad allora cerca di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro è probabile che ci sia stato un fermo o un ridimensionamento. Inoltre, se una persona è contro di te o ci sono stati dei problemi, sappi che a metà settimana molte di queste tensioni riaffioreranno. Fai poi attenzione ai soldi, almeno fino al 19. Per le coppie, bisognerà evitare le recriminazioni dal punto di vista economico, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Cercate di condividere, non di competere!

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, in coppia…

Scorpione, avrai giornate interessanti venerdì e sabato, perché la Luna sarà nel tuo segno. Marte sarà opposto da domani e questo incita all’azione ma può portare anche un po’ di nervosismo. Forse è meglio che entro il prossimo fine settimana tu metta le cose in chiaro con delle persone che in passato ti hanno creato problemi. Progetti autunnali possono nascere con gli altri segni di acqua, dunque Cancro e Pesci. In questo momento sei intollerante, dunque se una persona non la pensa come te, magari cerchi di non frequentarla, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, questa non è una giornata di spicco. Proprio oggi e domani potresti ritrovarti con persone che non la pensano come te e magari discutere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per fortuna, da mercoledì tutto si assesta. Per le prossime 48 ore, comunque, bisogna avere un po’ di pazienza sia in amore sia sul lavoro.











