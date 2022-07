Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: occhio ai pianeti

Inizia un nuovo lunedì. Oggi, come di consueto, vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro ci sono cambiamenti, anche forse non proprio quelli che questo segno si aspetta. Opportunità potrebbero arrivare presto anche se forse non sono proprio quelle giuste. Per i nati Leone, sul lavoro forse c’è qualche piccolo problema con qualcuno. Forse un collega sta dando un po’ troppo fastidio e dunque c’è qualche tensione. Per quanto riguarda invece la Vergine, c’è tempo finalmente per il recupero fisico e non soltanto. Occhio a non prestare attenzione solo al lavoro e a dare spazio anche all’amore.

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, cambiamenti

Cancro, i cambiamenti ci sono anche se magari non proprio quelli che vorreste. In questo periodo sei costretto ad andartene, a fare di testa tua, a lavorare con altre persone. Forse puoi anche arrabbiarti se ti avevano promesso qualcosa che poi non è arrivato. C’è una piccola notizia buona per coloro che sono in attesa di novità od opportunità: da domani fino al 19, qualcosa si muove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se forse non proprio come vuoi tu. L’amore è nella norma e chi è solo dovrebbe prenotare le vacanze entro il 18… Potrebbero arrivare sorprese.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Per i nati Leone questo cielo fa battere il cuore: Mercurio e Venere sono importanti e potrebbero portare novità sentimentali. Questo cielo forse fa anche arrabbiare: forse nel lavoro qualcuno ha tentato di stuzzicare il tuo orgoglio. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: non mollare il certo per l’incerto e ricorda che, se qualcuno ti sta dando fastidio, alla fine pagherà per questo, in quanto Giove ti protegge. Le piccole tensioni possono dare fastidio ma alla fine sarai tu ad avere la meglio. Incontri favoriti da questo cielo.

Vergine, il fatto che la Luna transiti nel tuo segno è importante: c’è stato questo momento alla fine di giugno pesante per la salute e adesso invece dal 5, piano piano, si recupera. Se hai dovuto rimandare una partenza o un incontro, ecco che finalmente la fortuna arriva dalla tua parte. Gli uomini del segno della Vergine contano molto sul lavoro e lasciano un po’ troppo da parte l’amore. Le donne del segno invece is pongono domande, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











