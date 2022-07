Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2022/ Le previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Cominciamo questa settimana con le indicazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno parte bene la giornata anche se sul lavoro magari non si è pienamente soddisfatti. Lunedì e martedì comunque saranno buone giornate ma resteranno delle piccole pensioni. Per l’Acquario, questa settimana andrà bene ma bisogna fare attenzione alla forma fisica e non sottovalutare le passioni. I Pesci presto si sentiranno meglio nonostante l’amore e le relazioni richiedano attenzione e responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, sul lavoro…

Capricorno, questa settimana parte bene! Sul lavoro, per quello che stai facendo, non sei contento. Ci sono giornate in cui te la prendi per tutto e altre in cui invece sei più menefreghista. Lunedì e martedì saranno giornate in cui riuscirai a fartene una ragione se qualcosa non va, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Resteranno delle piccole tensioni a livello amoroso oppure, chi è solo, per ora, pensa di vivere relazioni part-time.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le passioni

Acquario, una volta che hai superato l’effetto della Luna opposta sabato, questa settimana funzionerà meglio. È chiaro che devi curare un po’ di più la forma fisica: hai tanti piccoli acciacchi che spesso fai passare in secondo piano. L’Acquario ogni tanto pretende troppo da se stesso ma bisogna fare le cose seguendo il corso della propria natura e della propria energia, che comunque è sempre fluente. Giove e Venere sono favorevoli. Le stelle sono migliori il 6 e il 7. Non sottovalutare le passioni che adesso possono diventare importanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, da domani ti sentirai un po’ meglio. Se ci sono dei soldi da riscuotere, dal 5 al 18 qualcosa di più può nascere. L’amore in questi giorni è un po’ controverso, perché, anche se vivi una bella storia, da qualche tempo non sei convinto di nulla. Oggi e domani qualcuno potrebbe inchiodarti alle tue responsabilità: nei rapporti ci vuole attenzione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











