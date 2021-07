Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio/ Amore, lavoro per Acquario, Gemelli, Bilancia

Questa domenica 4 luglio 2021 è ricca di novità secondo l’oroscopo di Paolo Fox. I segni di Aria – ovvero Acquario, Bilancia e Gemelli – sono tra i più colpiti dalle stelle secondo il noto astrologo, intervenuto nel consueto appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” di Radio Latte e Miele. Per quanto riguarda l’Acquario, è il momento di prendere una decisione: il cambiamento non può più aspettare. La Bilancia può contare su una maggiore serenità rispetto al recente passato, mentre i Gemelli avranno da fare in amore…

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Le previsioni per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è agitato, probabilmente sta cambiando vita. Mentre all’inizio dell’anno si poteva decidere se cambiare o no, adesso è inevitabile perché ci mette lo zampino il destino. E’ possibile fare dei cambiamenti che nel 2020 non era possibile fare. Libertà è la tua parola d’ordine.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 luglio 2021/ Classifica segni flop: vergine...

Giornata dura per i segni della Bilancia?

Non ha più il cielo bloccato di inizio anno, avresti bisogno sempre di tante garanzie per andare avanti, vorresti vincere facile. In realtà, da una parte cerchi delle soluzioni che portino equilibrio, dall’altra, essendo tu segno d’aria, ami sperimentare e può capitare in amore di essere attratti da una persona che dà sicurezza fino a un certo punto. Questo mese di luglio porta più serenità, rassicura l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sui Gemelli

I Gemelli vogliono amare, non escludo che delle emozioni possano nascere o rinascere in questo particolare periodo dell’anno. Se poi guardo le stelle, Venere e Marte sono favorevoli e saranno ancora più belle nella seconda parte di settembre. Questo vuol dire che luglio e settembre sono i mesi in cui si può fare breccia nel cuore di una persona. Se in amore c’è stata una crisi si potrà recuperare. Nell’ambito del lavoro – conclude l’oroscopo di Paolo Fox – molti ritardi ma si recupera in fretta.

Oroscopo Paolo Fox 3-4 luglio 2021/ Leone e Cancro da sogno, Vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA