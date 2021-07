Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Una settimana sta per finire ed un’altra sta per iniziare, ma non può mancare l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Arrivano delle novità degne di nota oggi, domenica 4 luglio 2021, per i segni di Terra, ci riferiamo dunque a Capricorno, Vergine e Toro. Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione nel consueto appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” di Radio Latte e Miele: il Capricorno può contare su grandi forze, mentre la Vergine potrebbe compiere un passo importante. Il Toro, invece, è diviso tra amore e lavoro…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Capricorno

Questa domenica avete una bella grinta, dal 22 luglio poi anche Venere torna attiva. Il Capricorno è ambizioso, quando non ti senti tranquillo nel lavoro, pensi di non poter garantire serenità anche in amore. Ma sei certo che sia così?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sulla Vergine

In questo momento sembri pronto ad una grande azione, persino riconciliazione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, fai buon viso a cattivo gioco, sai che vinci quando sei diplomatico. Andare giù testa bassa contro persone difficili da gestire non è la mossa migliore da fare, con un sorriso si risolvono tante situazioni. Luglio e agosto sono mesi importanti per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Toro

Il passaggio della Luna nel segno da una parte è favorevole, dall’altra ti porta a vivere tutto con un po’ troppa agitazione. E’ chiaro – spiega l’oroscopo di Paolo Fox – che ti trovi sull’onda lunga di una situazione che porterà lontano, ma in amore ti trovo un po’ contrariato, oppure ora devi prestare attenzione a lavoro e soldi, da questo punto di vista c’è qualche defaillance.

