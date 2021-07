Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio/ Pesci, Scorpione, Cancro: le previsioni

Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione nella rubrica “Latte e stelle” di Radio Latte e miele e non mancano le novità per nessun segno in questa domenica 4 luglio 2021. Tra i più attivi troviamo i segni d’Acqua: parliamo ovviamente di Pesci, Scorpione e Cancro. I primi possono aspettarsi tanto a livello emozionale, mentre lo Scorpione deve stare tranquillo, molto zen. Il Cancro, invece, ha il cielo dalla sua…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Cancro

Bello questo cielo, ti trovo più sincero e più ottimista. Fine 2020 e inizio 2021 – spiega l’oroscopo di Paolo Fox – è stato un periodo in cui hai avuto dei dubbi, ma molti nati sotto il segno del Cancro in questi ultimi tempi hanno dovuto affrontare tante situazioni spinose. Questo segno cerca di confortare gli altri, ma stai attento: le frequentazioni non sono tutte favorevoli e c’è chi ci marcia. Guardati dalle persone egoiste e che non portano nulla di buono nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sullo Scorpione

Calma e sangue freddo, ogni parola che dici può essere usata contro di te. I più filosofi, in questo periodo si mettono in osservazione: hanno capito che se si muovono creano disagi, si apre un futuro un po’ nebbioso e quindi vuoi restare in un angolo. Certo è che se ti provocano, reagirai.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sui Pesci

Questa Luna in buon aspetto regala emozioni, credo che tu debba continuare un percorso d’amore. Se c’è stata una separazione, capisco che i blocchi siano difficili da superare ma bisogna andare avanti. Per i cuori solitari, giugno potrebbe aver portato un amore nuovo. Ricordo che luglio e agosto sono mesi di verifica. Con Gemelli e Sagittario – rimarca l’oroscopo di Paolo Fox – c’è qualche scontro in più sa superare.

