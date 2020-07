Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia su LatteMiele. Il Sagittario deve stare attento alle spese perché servono soldi. Capita di vivere momenti bui ed avere poi una luce. In amore dovete capire chi desiderate.

Il Capricorno nel fine settimana ha la Luna nel segno con la quadratura che ora fa parte. Giugno e luglio mesi pesanti. Anche se adesso lasciate qualcosa è qualcosa che non va, è meglio chiudere le cose che non vanno. Siate drastici, da agosto favorito il lavoro e da settembre l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

E ora andiamo a vedere altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario sa che deve fare scelto, è il segno della condivisione, dell’affetto e di amicizia, ora direte ai vostri amici di organizzare qualcosa di pazzesco. Quanti di voi hanno acquistato una bella bicicletta? Siete il segno di libertà. Stagione aperta per la libertà di movimento. Sentimenti agitati.

I Pesci in questo week-end devono recuperare, mese di soluzioni. Meglio capire cosa non va e in attesa di cambiamenti proposta in arrivo, umore più lieto. Agosto porta soluzioni. Non bisogna incupirsi pensando al passato. Tanti hanno vissuto crisi profonde anche a livello sentimentale.



