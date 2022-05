Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 maggio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, cosa c’è da aspettarsi

Nella giornata di mercoledì 4 maggio 2022 spazio alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Tocca ad Ariete, Toro e Gemelli, ecco cosa c’è da aspettarsi nella consueta rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Ariete ai raggi X per l’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Nulla può fermare la tua ambizione: ora puoi vincere una sfida e fare tante cose. Molti si chiederanno: “Ma perché io sono sempre in lotta, perché sono sempre in discussione e in litigio con tutti?”, semplicemente perché tu vuoi che sia così. Stando all’Oroscopo Paolo Fox da qualche tempo, pensi di avere ragione e potresti anche effettivamente averla. E quindi imponi la tua volontà agli altri, così, inevitabilmente, qualcuno potrebbe dire che sei troppo impositivo, testardo e che te la prendi un po’ per tutto. Comunque la pensino gli altri, tu vai forte!

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

La giornata di Toro e Gemelli: cosa ci svela l’Oroscopo Paolo Fox?

Toro: È bello questo cielo per capire quanto siano importanti l’amore e la famiglia, per te. I Toro in maggioranza sono molto dedicati e le loro storie d’amore durano sempre molto a lungo, anche in questi tempi un po’ più complicati per i sentimenti, trenta o quarant’anni fa le coppie duravano di più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox anche in questi tempi più delicati per la durata di un amore comunque tu riesci a mantenere la rotta e ci tieni, affinché tutto ciò che ami sia protetto e, recentemente, è capitato di proteggere anche il lavoro. Chi, in questi giorni, pensa che sia utile cambiare aria, può dare una svolta alla propria vita. È un periodo illuminante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 maggio 2022/ Novità per Cancro, Leone e Vergine

Gemelli: Conto alla rovescia: dalla prossima settimana piano piano si riparte e avremo delle belle novità, fra le quali, spero che la prima tocchi il settore sentimentale: c’è stato un momento di grande disagio, soprattutto il mese scorso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ognuno ha la propria vita, c’è chi è single, chi ha avuto una delusione o chi è rimasto con la sua persona ma c’è stata un po’ di paura per alcuni conti in sospeso, per un problema legato alla vita di coppia, un figlio o la casa. Servirebbe ritrovare un po’ di tranquillità, ma queste sono giornate ancora un po’ sottoposte a stress. I tradimenti non pagano, anzi, in questo periodo, potrebbero essere scoperti al volo!

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 maggio 2022/ Previsioni: Bilancia, Scorpione e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA