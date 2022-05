Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 maggio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci, le indicazioni

Cosa attende la giornata di mercoledì 4 maggio 2022 per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprirlo con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox nella rubrica in onda, come tutti i giorni, sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Il mercoledì del Capricorno secondo l’oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Sono stelle molto interessanti per cercare di chiarire quello che non va e maggio, per certe coppie, sarà un po’ pesante, perché se ci sono forti contrasti e differenze anche per uno solo dei due, i problemi potrebbero diventare insormontabili. Sta a te, che sei saggio e governato da Saturno, capire come muoverti ed evitare fastidi. Soprattutto, per le coppie serene e forti, evitate di portare le preoccupazioni lavorative nella coppia anche se il periodo può risultare difficile per le questioni pratiche, perché altrimenti anche le coppie migliori possono risentirne.

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per Acquario e Pesci

Acquario: La libertà non ha prezzo! Ma un piccolo prezzo per averla bisogna pagarlo. Per coloro che sono in coppia da tempo e vorrebbero passare qualche giorno per conto proprio, non per tradire ma per stare un po’ isolati. Comunicatelo al partner: se è una persona molto intelligente, ti lascerà andare, altrimenti è lì che potresti sentire un fermo che non ti piace. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se hai a che fare con una persona molto debole, potresti metterla alle strette. In generale i tuoi rapporti in questi giorni sono da rivedere, ma questo è comunque un periodo che porta successo e una buona dose di energia, per quanto riguarda le questioni di carattere pratico.

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Pesci: No alle malinconie e a un ritorno di un passato impietoso! L’importante è fare una seria analisi delle proprie emozioni. Tutta la situazione esistenziale è cresciuta in positivo, con Giove ancora nel segno. E’ importante che chi ha avuto una crisi, dovrebbe esserne fuori, ma soprattutto questo cielo è molto importante per chi vuol essere amato, ascoltato e al centro dell’attenzione. Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox non tornare sui tuoi passi e soprattutto cerca di guardare al futuro con interesse, perché entro settembre, magari all’interno di una stessa ditta oppure per chi non ha ancora un rapporto di lavoro, ci sarà un cambiamento molto favorevole. Oggi non fare le cose di corsa.

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA