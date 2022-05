Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 maggio 2022/ Previsioni: Bilancia, Scorpione e Sagittario

La giornata di Bilancia, Scorpione e Sagittario ai raggi X. Ecco quali sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda questi segni nella rubrica su Radio LatteMiele dedicata alla giornata di mercoledì 4 maggio 2022.

Bilancia, l’Oroscopo Paolo Fox dice che…

Bilancia: Lentamente si recupera: c’è chi è stato male, chi ha dovuto accettare un compromesso sul lavoro, chi vedeva tutto sereno all’inizio dell’anno e adesso ha capito che la vita sta cambiando. Da circa un paio di mesi stanno mutando i riferimenti della tua vita: o non lo sono più o hai dato loro una scadenza. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox hai due modi per reagire alla tua agitazione interiore: non pensandoci oppure affrontando la realtà. La vita intima è un po’ soggetta a stress e i rapporti di lunga data dovrebbero essere un po’ recuperati.

Tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Sono giornate importanti: oggi e domani avremo la Luna favorevole. Chi ha avuto qualche fastidio o chi è stato male starà meglio, sappiamo che lo Scorpione a fine aprile ha avuto qualche problema dal punto di vista articolare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox anche se capitano sempre le giornate in cui devi risolvere “il piccolo problema” legato al quotidiano. I sentimenti sono molto importanti. Hai tante cose da fare e soprattutto da programmare, in vista dei prossimi mesi.

Sagittario: Ti tengo basso in classifica perché, dalla prossima settimana, si inizia a volare! Sei nervoso per un inizio o perché stai per affrontare una prova o un esame: tu ce la fai, hai un bellissimo cielo, importante è comunque sempre prepararsi! Il Sagittario spesso riesce nella vita, tu non ti scoraggi mai e a volte addirittura “bluffi”, ovvero fai finta di saper fare una cosa, quando invece apprendi velocemente e impari a farla man mano. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo tuo amore per il rischio e la capacità di vivere la vita a tutto tondo è encomiabile! L’atmosfera sarà sempre più frizzante nei prossimi giorni, ma oggi devo chiederti di non pretendere tutto e subito.

