Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2020/ Cancro top, ma amore e lavoro per l’Ariete e Bilancia…

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2020. Andiamo a vedere quelli che possono essere considerati i segni al top. Bella giornata per il Toro che continua a portare avanti sensazioni positive. Si vogliono condividere in questo momento le proprie emozioni con gli altri. Il Cancro si trova di fronte a delle ore molto interessanti con delle intuizioni. Ci sono sensazioni positive, più di quelle che abbiamo visto di certo nel mese precedente. E’ davvero un buon cielo per i Pesci, se non si sentono delle sensazioni positive probabilmente si sta portando avanti qualcosa di molto pesante, uno strascico legato alla schiena e che crea problemi non facili da gestire. Il Capricorno vive una giornata di grandi obiettivi, sarà importante però cercare di fare il tutto con grande attenzione e la giusta mentalità.

LAVORO – Ora soffermiamoci sul lavoro leggendo quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete deve trovare la tranquillità giusta per riuscire anche a fare le cose nella maniera giusta, ma è facile a dirsi piuttosto che a raggiungerlo. Aprile per i Gemelli sarà un bel mese, ma è molto lontano e al momento bisogna provare a recuperare il tempo che si è perso. Il Toro potrebbe arrabbiarsi e alzare la voce, questo però potrebbe portare gli altri ad apprezzare il segno per il suo modo di essere diretto e schietto. Il Cancro deve essere oggettivo, il rischio è quello di illudersi. Se una meta è irraggiungibile non si deve perdere tempo a cercare di perseguirla, ma sarebbe meglio lasciare questa pista per affrontarne una migliore e più facile da raggiungere. La Bilancia si impegna molto, ma dovrà aspettare la fine del mese per avere quello che merita realmente. Serve forza e determinazione per raggiungere i propri obiettivi.

AMORE – Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox riflettendo ora sull‘amore. Per l’Ariete sarà un aprile importante. Chi ha una bella storia tra primavera ed estate potrebbero esserci delle conferme davvero molto importanti. Il Toro ha una marcia in più per le conoscenze in queste ore, si può trovare presto a vivere delle ottime situazioni con una persona a cui si vuole molto bene. Tra i Vergine chi ha un amore molto lontano deve trovare la forza per andare a risentire quella persona e magari ritrovare la fiamma che sembrava essersi spenta e che invece era fortemente accesa nel cuore. La Bilancia potrebbe vivere un weekend davvero interessante. Le storie che sono entrate in crisi nel mese di febbraio dovrebbero essere lasciate nell’angoletto e non più rivalutate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA