Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2020/ Scorpione, Gemelli, Leone, Bilancia e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 4 marzo per Gemelli, Leone e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ora ad analizzare i segni di Gemelli, Leone e Bilancia. Gemelli: ci si deve preparare a una stagione di scelte anche per i sentimenti. Si può pensare a due ipotesi o la scelta di un grande amore o di andare via se una storia non è più funzionale. I tradimenti e le bugie portate avanti in ambiguità non hanno scampo. Aprile è lontano, bisogna recuperare ora il tempo perso. Per il lavoro si muove qualcosa. Leone: in questo periodo si è preoccupati per le questioni di lavoro. I più fortunati possono pensare a un nuovo incarico gestito con attenzione. Il periodo non aiuta le spese ed è probabile che si è reduci da una fase critica con pagamenti in ritardo e situazioni che non vanno. Si è orgogliosi, non bisogna andare lì a chiedere cosa si aspetta ma si deve seguire chi può aiutare. Bilancia: fase di cambiamento e squilibrio. Sono tante le situazioni che restano in bilico per la casa, per l’amore. Se ci si deve impegnare per qualcosa di importante a fine mese ci sarà qualcosa di più. Per l’amore, senza aspettare la fine di marzo, il weekend sembra interessante. Storie finite o messe in crisi il mese scorso non andrebbero recuperate.

Paolo Fox, oroscopo per Scorpione, Sagittario e Acquario.

Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di soffermarci sui segni di Scorpione, Sagittario e Acquario. Scorpione: questa parte centrale della settimana risolve qualche dubbio, il segno deve essere ottimista. Il Sole attivo potrebbe aver dato una bella energia che non c’era il mese scorso. Da fine dicembre molti sono stanchi. In amore si deve essere più sereni, preparandosi a un’estate più importante. Sagittario: si sfugge o qualcosa sfugge. La Luna opposta non aiuta. Occasioni da cogliere al volo? Perché no. Aprile e maggio sono mesi importanti. Dalla fine di questo mese Saturno inizierà un transito bello. Il 2021 sarà un anno di spicco. Quello che ora si muove potrà avere novità interessanti. Le coppie forti devono parlare bene e andare avanti. Acquario: attenzione da dedicare all’aspetto economico con alcuni progetti rivoluzionari, come traslochi. In casi meno estremi si potrà cambiare orario o ruolo, la solita routine non piace. E’ un oroscopo importante. Saturno nel segno non priva di emozioni o castiga, ma chiede all’Acquario di riorganizzare l’esistenza e ottimizzarla.

