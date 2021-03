Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, giovedì 4 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, le difficoltà vissute nel corso degli ultimi due anni sembrano richiedere una grande dose di energia per riuscire ad essere superate, ma la giornata di oggi potrebbe offrire qualche risorsa in più. Giove e Saturno favorevoli sembrano imporre alcune scelte faticose ma risolutive, permettendo di sciogliere situazioni rimaste a lungo in sospeso.

Nati Leone? Questo giovedì sembra portare con sé qualche piccola tensione dovuta alle complicazioni ereditate da un Febbraio abbastanza complicato. I cambiamenti accaduti negli ultimi tempi potrebbero non essere stati del tutto soddisfacenti, ma bisognerà accontentarsi almeno fin quando non si verificheranno i presupposti necessari a modificare questa situazione.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, la mancanza di stimoli che sembra riguardare questo periodo potrebbe portare qualcuno a perdere un po’ di ottimismo. Questa settimana potrebbe causare qualche lieve disagio fisico, senza offrire soluzioni alle questioni più invadenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA