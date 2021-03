Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Per il Cancro: l’avvicinarsi della primavera sembra spingere perché qualcuno decida di sfruttare le occasioni lavorative che potrebbero presentasi. Nonostante Saturno non sia più opposto, bisognerà attendere la presenza di Giove in aspetto favorevole per liberarsi di alcune questioni rimaste in sospeso. Buone occasioni anche in amore.

E lo Scorpione? Nonostante la Luna nel segno sembri regalare una buona forza, qualcuno potrebbe non sentirsi completamente appagato. Il mese di Febbraio potrebbe aver dato vita ad alcune perplessità, oltre ad aver portato una grande stanchezza. Week end favorevole per l’amore, ma attenzione ai rapporti con Toro e Leone.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 4 marzo 2021 per i nati sotto il segno dei Pesci. Nonostante il 2020 si sia chiuso con alcune situazioni problematiche, ora sembra possibile allontanarsene sempre più, guadagnando nuove conferme. In ambito lavorativo la seconda parte di aprile aiuterà a sviluppare alcuni progetti.