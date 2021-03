Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Paolo Fox risponde presente all’appello dei suoi fedeli ascoltatori sulle frequenze di Radio Latte e Miele: le sue previsioni dell’oroscopo sono un appuntamento immancabile anche oggi, giovedì 4 marzo 2021. In questo spazio vogliamo soffermarci in particolare su ciò che ha detto l’esperto degli astri per quanto riguarda i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: cosa dice l’oroscopo Paolo Fox? La presenza della Luna in opposizione sembra segnalare qualche difficoltà nel portare avanti alcuni progetti. Il fine settimana permetterà di godere di qualche buon incontro che aiuterà a risollevarsi da un Febbraio molto impegnativo: queste settimane porteranno delle belle soddisfazioni.

Mirino puntato ora sulla Vergine: la presenza di diverse questioni di carattere pratico ed economico da gestire sembra mettere in secondo piano l’amore. Marte in aspetto complesso sembra indicare un po’ di nervosismo, dovuto alla fatica necessaria per conquistare alcuni obbiettivi.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno è quello del Capricorno con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox: nonostante le difficoltà, il 2020 sembra aver regalato ai nati nel segno la forza per portare avanti delle scelte innovative. Questo giovedì potrebbe portare un po’ di nervosismo, ma in generale queste giornate potrebbero nascere delle belle emozioni.

