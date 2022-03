Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Segni di Fuoco ai raggi X nell’Oroscopo Paolo Fox, per la giornata di venerdì 4 marzo 2022. Ecco le previsioni per quanto riguarda Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete, oggi 4 di marzo la Luna entra nel segno zodiacale dell’Ariete e presto anche Venere e Marte saranno favorevoli. Spero che i nati Ariete possano iniziare a dare tanto, in effetti non vi siete mai fermati però avete dato tanto di più e avete ricevuto tanto di meno. Un momento di panico è comprensibile, consiglio di fare rappacificarvi con una persona, cercare un nuovo amore: la conquista più importante mi sembra il tuo ritrovato ottimismo e la gioia di vivere e questo fine settimana intenso per molti, come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2022/ Previsioni di Toro, Vergine e Capricorno

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone: i nati sotto questo segno devono pensare a nuove alleanze e in questo momento capire che, soprattutto se hanno un’attività importante e se comandano qualcosa, non tutti sono amici. Sei una persona assolutamente ammirabile e stimabile però evidentemente hai fatto troppo e c’è qualche invidioso attorno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’ambizione è timida quando cerca ma superba e audace quando ha trovato: quindi in questo periodo la cosa che devi fare è trovare un nuovo progetto e dedicarti, senza spendere troppo perché i soldi sono sempre un problema, al nuove realtà. L’amore può diventare un po’ tormentato e in certi casi, più che avere problemi, in questo periodo vorresti che una persona si avvicinasse a te mentre non desideri che accada il contrario.

Oroscopo Branko, oggi 3 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Bilancia, Scorpione...

Sagittario, questo fine settimana parte in maniera interessante. Forse bisognerebbe semplicemente circondarsi di persone ottimiste e positive. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox il Sagittario è forte di suo però naturalmente vuole anche avere un supporto, ricevere amore. Amore tanto passionale quanto questa Venere che da domenica, forse, permette di cambiare. Forse perché molti cambiamenti non dipendono solo da te: intanto Saturno è favorevole, comincia a cercare, se ti interessa, una nuova casa e un nuovo riferimento: lo dico anche ai più giovani perché c’è un grande desiderio di indipendenza e autonomia che aumenterà nei prossimi due anni.

Oroscopo marzo 2022, previsioni mensili Paolo Fox/ Leone, Vergine, Acquario, Cancro..

© RIPRODUZIONE RISERVATA