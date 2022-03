Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia, Acquario: lavoro e amore

Comincia una nuova giornata. Anche oggi, venerdì 4 marzo, l’appuntamento è con l’Oroscopo Paolo Fox, che ci dà le sue indicazioni sul lavoro, per quanto riguarda l’amore e non solo. Cosa succederà oggi? Ce lo dice l’astrologo attraverso Radio Latte Miele. Gemelli, Bilancia e Acquario: ecco cosa bisogna sapere.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, le questioni di lavoro…

Gemelli, chi appartiene a questo segno zodiacale vivrà una giornata importante. Ogni tanto i Gemelli volano un po’ troppo in alto sulle nuvole quando si innamorano, però se già persone che ti piace allora è dalle spazio Il weekend è importante ma ancora di più lo sarà l’inizio della prossima settimana. Dice l’Oroscopo Paolo Fox che questo è un cielo che ti trova decisamente più innamorato e desideroso di vivere anche delle belle passioni. Per quanto riguarda questioni di lavoro, potrebbero esserci problemi legali. Sappiamo che da maggio si muoverà qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, amore e…

La Bilancia non vede l’ora che passi questo periodo ma soprattutto che arrivi il fine settimana. A breve questo segno non avrà più Venere contraria, quindi in qualche modo si può parlare di una maggiore stabilità. I pianeti non cambiano dall’oggi al domani, però cambia la vita. Si può guardare al futuro in maniera diversa: ad esempio si potrebbe recuperare un rapporto se c’è la volontà di entrambe le parti. L’Oroscopo Paolo Fox. dice che sarebbe importante soprattutto recuperare l’umore di un tempo, visto che spesso ti arrabbi per delle polemiche.

Per l’Acquario, marzo è il mese dell’amore ma anche delle amicizie, però pure della trasgressione. Chi è in coppia da anni avrà certamente qualche tentazione di guardarsi intorno. Coloro che sono single, in questa settimana e nella prossima, potrebbero avere una bella energia amorosa che porterà energia sia nei rapporti ma anche in famiglia tra genitori e figli. Questo mese potrebbe portare anche consensi, anche sul posto di lavoro: parola dell’Oroscopo Paolo Fox.



