Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2022/ I pianeti per Cancro, Scorpione e Pesci

Appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox anche in questa giornata. Come andrà per Cancro, Scorpione e Pesci? L’astrologo ha parlato come di consueto attraverso i canali di Radio Latte Miele, dando le sue previsioni per quella che è la giornata di venerdì 4 marzo, appena cominciata. Tutto ciò che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, c’è stanchezza

Cari Cancro, in questo momento non c’è ragione di allarmarsi se qualcosa non va. Gli ultimi mesi sono stati pesanti sotto vari punti di vista ma le stelle piano piano stanno diventando favorevoli per voi. Da tempo avete trascinato tante situazioni inutili, quindi la stanchezza c’è. Non può cambiare tutto in 24 ore però pare che si muova qualcosa e dunque presto potrebbero esserci novità. Alcuni Cancro solitamente piuttosto pacati dovrebbero scatenarsi se ci sono delle situazioni da cogliere al volo. Il vostro è un intuito davvero straordinario, coinvolgente. L’amore? L’Oroscopo Paolo Fox dice che una nuova storia potrebbe esserci già da lunedì.

Scorpione e Pesci, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci svelano che..

Scorpione, come andrà la giornata? L’Oroscopo Paolo Fox dice che se possibile, sarebbe meglio non discutere in questo fine settimana perché ci sono delle strane nubi. Per quelli che vivono un rapporto, occhio alle tensioni. Voi siete molto carichi e una polemica potrebbe scoppiare improvvisamente. L’importante è non dare la colpa agli altri e cercare di mettere a fuoco i propri obiettivi. Questo marzo sarà importante per i sentimenti.

Cari Pesci, venerdì è un po’ sottotono se si comincia a pensare un po’ troppo alle questioni di lavoro e al passato. Insomma, è normale non sentirsi più trascinati da un entusiasmo, ma cerca di mantenere alto l’umore. Questo sarà un weekend in crescendo. Si prevedono battaglie ma tu sarai vincitore. L’amore? L’Oroscopo Paolo Fox dice che potrebbe essere un weekend ricco di passionalità.

