Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 marzo 2022/ Previsioni di Toro, Vergine e Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 4 marzo 2022. Nell’appuntamento su Radio Latte Miele ecco le previsioni per Toro, Vergine e Capricorno, segni di Terra.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il Toro

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox chiede ai nati sotto questo segno di cercare una soluzione perché l’amore in questi giorni è un po’ sottoposto a stress. Non è che tutti i Toro adesso vivono passioni pericolose o mettono il muso al partner, però siamo in una zona un po’ particolare, calda a livello di arrabbiature. Non posso assicurare che si tratterà di svolte decisive però adesso molti nati Toro dovranno capire se è giusto stare con una persona oppure no. Magari tacere per qualche settimana per evitare contrasti. Prudenza con i segni che sono un pochino più nervosi in questo periodo, per esempio con il segno dell’Acquario, con la Vergine o l’Ariete può nascere qualche piccolo dilemma.

Vergine e Capricorno, che giornata sarà secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il segno della Vergine, sarà un weekend in crescendo. Ci sono molte tensioni, devi sedare delle polemiche e devi tentare una rappacificazione, come se ti trovassi di fronte a 3000 situazioni da sanare, placare, calmare: mollare non è nel tuo stile ma non si può neanche accettare tutto quello che ti offrono. Ecco perché ci vuole un po’ di diplomazia. Se poi invece ti offrono l’amore allora non dire no: è vero che marzo non sarà un mese da batticuore, però se c’è una storia continua e poi sarai in recupero a partire da domenica.

Capricorno: la parte centrale di questa stagione ti vedrà costretto a rivedere alcune collaborazioni, quindi potresti cambiare programma, potresti cambiare orario o modalità di esecuzione del tuo lavoro. Sicuramente qualche preoccupazione resta ma se hai dei dubbi chiedi anche se il Capricorno non ama chiedere perché lo ritiene un segnale di debolezza. Ma non è sempre così: si può anche cercare di ottenere delle informazioni o dei suggerimenti senza sentirsi per questo penalizzati. Sentirai un intenso bisogno di stare insieme alla persona amata e questo secondo l’Oroscopo Paolo Fox è positivo perché Venere è ancora con te.

